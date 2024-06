Das läuft am Montag an der EURO

Legende: Wie starten sie ins Turnier? Die Belgier rund um Kevin de Bruyne. Keystone/EPA/OLIVIER MATTHYS

In der ausgeglichenen Gruppe E scheint alles möglich, die Startspiele könnten bereits vorentscheidend sein. Zudem misst sich das formstarke Österreich in der Gruppe D mit Frankreich.

15:00 Uhr: Duell auf Augenhöhe

Rumänien – Ukraine München Arena

Kapazität: 66'000 SRF zwei und SRF Sport App

In den Playoffs hat die Ukraine die Qualifikation für die EURO doch noch geschafft. Auf direktem Weg hatte dies Rumänien bewerkstelligt. In der Quali-Gruppe mit der Schweiz blieben die Rumänen ungeschlagen und holten sogar den Gruppensieg. Trotzdem scheint in diesem Duell die Favoritenrolle eher bei den Ukrainern zu liegen. Die rumänischen Testspiele verliefen mit zwei 0:0-Remis gegen Bulgarien und Liechtenstein nicht gerade prickelnd.

18:00 Uhr: Klare Sache für Belgien?

Belgien – Slowakei Frankfurt Arena

Kapazität: 47'000 SRF zwei und SRF Sport App

Im zweiten Spiel der Gruppe E geht Belgien als Favorit in die Partie. Die Belgier haben seit der WM 2022 (Gruppen-Out) keine Partie mehr verloren. Gerade Stürmer Romelu Lukaku bewies mit 14 Treffern in den Quali-Partien seine Torgefährlichkeit. Und Captain Kevin de Bruyne hat bei Manchester City nach seiner Verletzung zu alter Stärke zurückgefunden. Die Slowakei wird sich strecken müssen, wenn etwas Zählbares aus Frankfurt mitgenommen werden will.

21:00 Uhr: Kann Österreich gegen Frankreich bestehen?

Österreich – Frankreich Düsseldorf Arena

Kapazität: 47'000 SRF zwei und SRF Sport App

Das Duell zweier Schweizer Nachbarländer darf mit Spannung erwartet werden. Die Franzosen sind zwar favorisiert, doch zuletzt gab es nur ein 0:0 gegen Kanada. Österreich zeigte unter Ralf Rangnick hingegen starke letzte Monate und wird sich sicher nicht verstecken. Um die zweite Achtelfinal-Teilnahme an einer EURO in Serie zu schaffen, muss die Leistung aus der Vorbereitung ins Turnier mitgenommen werden. In der schwierigen Gruppe D, in welcher noch Polen und die Niederlande spielen, könnte am Ende jeder Punkt über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheiden.

24:47 Video Archiv: Road to EURO mit Frankreich Aus Road to UEFA EURO 2024 vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 24 Minuten 47 Sekunden.