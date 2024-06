In der «Hammer-Gruppe» B wird am Montagabend der Schweizer Achtelfinal-Gegner ausgemacht. Im Studio: Mladen Petric und Davide Calla.

Das läuft am Montag an der EURO

Programm in der Übersicht

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Der Titelverteidiger unter Zugzwang Die Italiener müssen sich noch steigern. Keystone/DPA/David Inderlied

21:00 Uhr: Albanien braucht ein kleines Wunder

Albanien - Spanien Düsseldorf Arena

Kapazität: 47'000 SRF info und SRF Sport App

An der Spitze ist alles klar: Spanien ist als Gruppensieger durch. Das letzte Spiel gegen das aufmüpfige Albanien hat sportlich also weniger Relevanz. Die Albaner ihrerseits sind immer noch im Rennen, müssten gegen die äusserst formstarken Iberer aber über sich hinauswachsen. Die beiden ersten Auftritte der «Rot-Schwarzen» in der «Hammer-Gruppe» der EURO waren überzeugend, mit nur einem Punkt war Albanien aber eher schlecht bedient.

21:00 Uhr: Kann Kroatien Italien stoppen?

Kroatien - Italien Leipzig Stadion

Kapazität: 40'000 SRF zwei und SRF Sport App

Noch hat der Titelverteidiger nicht überzeugt: Gegen Albanien verschliefen die Italiener den Start, im Spanien-Spiel waren sie völlig überfordert. Doch für Kroatien gilt ähnliches: Der WM-Dritte von 2022 unterlag Spanien ebenfalls und musste den Albanern ein Remis zugestehen. Beide Teams können und müssen sich im abschliessenden Gruppenspiel rehabilitieren – Italien steht mit seinen 3 Zählern gegenüber Kroatien (1 Punkt) allerdings deutlich besser da.

Die bisherigen Partien der Gruppe B

Schliessen 04:29 Video 2. Spieltag: Dominante Spanier stürmen dank Eigentor zum Gruppensieg Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 20.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 29 Sekunden. 05:31 Video 2. Spieltag: Spektakuläres Remis zwischen Kroatien und Albanien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 19.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 31 Sekunden. 05:20 Video 1. Spieltag: Effizientes Spanien besiegt glückloses Kroatien verdient Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 20 Sekunden. 05:02 Video 1. Spieltag: Trotz frühem Gegentor gewinnt Italien gegen Albanien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 2 Sekunden.