Das läuft am Samstag an der EURO

Legende: Dürfte auch offensiv in Erscheinung treten Italiens Aussenverteidiger Federico Dimarco. imago images/Marco Canoniero

Am zweiten Tag der EURO in Deutschland ist es so weit: Die Schweiz startet ins Turnier. Doch der reich befrachtete Samstag bietet zwei weitere interessante Affichen.

15:00 Uhr: Wie gelingt der Schweiz der Start?

Ungarn - Schweiz Köln Stadion

Kapazität: 43'000 SRF zwei und SRF Sport App

Mit Ungarn hat die Schweiz in jüngerer Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. In der Qualifikation für die WM 2018 gab es einen 5:2- und einen 3:2-Sieg. Allerdings ist das Team der Magyaren von damals mit jenem von heute nicht mehr vergleichbar. An der EM vor drei Jahren scheiterte Ungarn zwar in der Gruppenphase, sorgte aber mit je einem Unentschieden gegen Frankreich und Deutschland für Aufsehen. Nun ist die Mannschaft um Captain Dominik Szoboszlai hungrig auf mehr.

18:00 Uhr: Duell der Hochkaräter zum Auftakt

Spanien - Kroatien Olympiastadion Berlin

Kapazität: 71'000 SRF zwei und SRF Sport App

Vor ziemlich genau einem Jahr wurde das Duell zwischen den beiden Teams im Final der Nations League erst nach Ablauf von 120 torlosen Minuten spannend. Die Iberer setzten sich in Rotterdam mit 5:4 nach Penaltyschiessen durch. Keeper Unai Simon wurde mit zwei parierten Penaltys zum Helden. Auch die Neuauflage dürfte umkämpft werden. Eine Startniederlage könnte in der «Hammergruppe» B fatal sein.

06:51 Video Aus dem Archiv: Spanien zwingt Kroatien im Nations-League-Final in die Knie Aus Sport-Clip vom 18.06.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 51 Sekunden.

21:00 Uhr: Kann Albanien Italien fordern?

Italien - Albanien BVB Stadion Dortmund

Kapazität: 62'000 SRF zwei und SRF Sport App

Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt: Titelverteidiger Italien ist gegen Aussenseiter Albanien der haushohe Favorit. Doch die Albaner haben quasi diverse «Spione» im Team: 10 Spieler verdienen ihr Geld im Land des Gegners. Italien hat zuletzt unter Trainer Luciano Spalletti vor allem defensiv überzeugt: In diesem Jahr gab es in vier Spielen nur ein Gegentor.