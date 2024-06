Belgien muss sich am Samstag in der Gruppe E rehabilitieren und in der Gruppe F könnte ein Team das Achtelfinal-Ticket lösen. Im Studio: Jeff Saibene, Ratinho und Bruno Berner.

Das läuft am Samstag an der EURO

Legende: Wohin führt der Weg an der EURO? Belgiens Captain Kevin De Bruyne ist im 2. Gruppenspiel gefordert. Keystone/DPA/Arne Detert

15:00 Uhr: Wer bleibt in der Gruppe F im Rennen?

Georgien – Tschechien Volksparkstadion Hamburg

Kapazität: 49'000 SRF zwei und SRF Sport App

Im Duell zwischen Georgien und Tschechien treffen in der Gruppe F zwei Teams aufeinander, die ihr Auftaktspiel jeweils verloren haben. Mit etwas Wut im Bauch dürften die Tschechen in Hamburg auflaufen. Gegen Portugal kassierte man durch ein äusserst unglückliches Eigentor den 1:1-Ausgleich und in der Nachspielzeit fiel gar noch das 1:2. Gegen Georgien, das zum 1. Mal an einer EURO-Endrunde dabei ist, sind die Mitteleuropäer leicht zu favorisieren. Die Affiche ist eine Premiere, noch nie haben diese beiden Mannschaften gegeneinander gespielt.

Schliessen 05:28 Video Archiv: Georgien unterliegt der Türkei Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 28 Sekunden. 04:26 Video Archiv: Später K.o. für Tschechien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 26 Sekunden.

18:00 Uhr: Der Sieger steht im Achtelfinal

Türkei – Portugal BVB Stadion Dortmund

Kapazität: 62'000 SRF zwei und SRF Sport App

Die Ausgangslage ist für beide Mannschaften verheissungsvoll. In Dortmund duellieren sich mit der Türkei (3:1 gegen Georgien) und Portugal (2:1 gegen Tschechien) zwei Auftaktsieger. Beide Equipen wissen: Der zweite Erfolg im zweiten Spiel würde die Achtelfinal-Quali bedeuten. Die Türken dürfen in Hamburg – wie schon am Dienstag in Dortmund – auf die frenetische Unterstützung ihrer vielen Fans zählen. Mit einem Sieg würde die Equipe vom Bosporus erstmals seit 2008 wieder die EM-Vorrunde überstehen. Beim Turnier in der Schweiz und Österreich endete der Weg erst im Halbfinal. Die Head-to-Head-Bilanz spricht indes klar für die Portugiesen: Aus neun Partien resultierten sieben Siege.

Schliessen 05:28 Video Archiv: Türkei gewinnt zum Auftakt Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 28 Sekunden. 04:26 Video Archiv: Portugal jubelt spät Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 26 Sekunden.

21:00 Uhr: Belgien muss reagieren

Belgien – Rumänien Köln Stadion

Kapazität: 43'000 SRF zwei und SRF Sport App

Für die wieder einmal als (Geheim-)Favoriten gestarteten Belgier gab es an der EURO ein böses Erwachen. Das Startspiel der «Roten Teufel» ging gegen die Slowakei völlig überraschend mit 0:1 verloren. Entsprechend ist die Mannschaft von Domenico Tedesco gegen Rumänien bereits unter Druck. Ein weiterer Ausrutscher dürfte es nicht mehr vertragen. Gegner Rumänien tritt jedoch mit breiter Brust auf, schliesslich hat man zum Auftakt die Ukraine 3:0 abgefertigt. Ernstkämpfe zwischen diesen beiden Teams sind eher selten. Unter den zwölf bisherigen Direktduellen sind zehn Freundschaftsspiele.

Schliessen 06:10 Video Archiv: Kolossaler Fehlstart für Belgien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 17.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 10 Sekunden. 05:03 Video Archiv: Rumänien besiegt die Ukraine deutlich Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 17.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 3 Sekunden.