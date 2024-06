Das läuft am Sonntag an der EURO

Legende: Will zum Auftakt jubeln Memphis Depay. Keystone/AP Photo/Patrick Prost

Am dritten Turniertag gilt es für die Teams der Gruppe C sowie für ein Duo aus der Gruppe D ernst. Favorit England will in der Gruppe C den ersten Schritt in Richtung Achtelfinal machen, die Briten treffen auf Serbien. Dahinter wollen sich Slowenien und Dänemark im Direktduell in Position bringen. Polen wird in der Gruppe D wohl ohne Robert Lewandowski zur Partie gegen die Niederlande antreten. Diese hatte zuletzt mit zwei 4:0-Siegen in Testspielen die starke Form unterstrichen.

15:00 Uhr: Wem gelingt der Auftakt in der Gruppe D?

Polen – Niederlande Volksparkstadion Hamburg

Kapazität: 49'000

Der grosse Star der Polen verpasst das Auftaktspiel. Im letzten Testspiel vor der EURO zog sich Robert Lewandowski einen Muskelfaserriss zu. Dadurch wird die Favoritenrolle der Niederländer noch etwas grösser. Dennoch sollte die «Elftal» aufpassen. Denn Polen, das erst über die Playoffs die EM-Quali geschafft hat, ist seit 8 Partien ungeschlagen. Der letzte polnische Sieg gegen die Niederlande gelang allerdings 1979.

18:00 Uhr: Duell der Quali-Gegner in der Gruppe C

Slowenien – Dänemark Stuttgart Arena

Kapazität: 51'000

Die letzten Duelle zwischen Slowenien und Dänemark liegen noch nicht lange zurück, standen sich die Teams doch in der Qualifikation zur EURO zweimal gegenüber. In Slowenien gab's ein 1:1-Remis, in Kopenhagen gewannen die Dänen knapp mit 2:1. Die Quali-Gruppe schlossen beide Teams mit 22 Punkten ab, in diesem Jahr sind beide noch ungeschlagen. Es darf also eine enge Partie erwartet werden.

21:00 Uhr: Legt Gruppenfavorit England vor?

Serbien – England Arena AufSchalke

Kapazität: 50'000

An der letzten EURO stand England so nah am Titel wie noch nie, doch das Penaltyschiessen im Final gegen Italien ging verloren. Jetzt nehmen die Engländer einen neuen Anlauf, endlich Europameister zu werden. Zum Auftakt in der Gruppe C wartet mit Serbien ein unangenehmer Gegner. Ein erfolgreicher Start ins Turnier wäre für England jedoch wichtig: Nur eine der letzten 5 Partien konnte gewonnen werden. Eine gute Vorbereitung sieht anders aus.