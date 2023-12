Nach der Gruppen-Auslosung in Hamburg blicken Yakin, Nagelsmann & Co. auf die EM im kommenden Sommer voraus.

Wenn in gut 6 Monaten die EURO 2024 in Deutschland beginnt, trifft die Schweiz in der Gruppe A auf attraktive Gegner: Gastgeber Deutschland sowie die aufstrebenden Teams aus Schottland und Ungarn. Wir haben die Stimmen der Direktbeteiligten nach der Auslosung in der Hamburger Elbphilharmonie gesammelt:

Nati-Coach Murat Yakin: «Wir können uns freuen. Das ist eine herausfordernde Gruppe und auch die Austragungsorte sind sehr attraktiv. Deutschland als Austragungsland und Turniermannschaft ist sicher Favorit und wird bis zur EM in Topform sein. Wir wollen uns für die nächste Runde qualifizieren. In anderen Gruppen wäre das wohl schwieriger geworden.»

Ganz ähnlich klingt es in den Lagern der Schweizer Gruppengegner. Während die meisten Deutschland die Favoritenrolle zuschanzen, will sich DFB-Coach Julian Nagelsmann allerdings lieber in Bescheidenheit üben.

Deutschland-Coach Julian Nagelsmann: «Die Schweiz ist ein guter Gegner mit vielen Bundesligaspielern, der uns viel abverlangen wird. Murat ist ein Trainer mit kreativen Ideen. Das wird ein tolles Nachbarschaftsduell, wir freuen uns sehr drauf. Es hätte sicher schwerere Gruppen gegeben. Aber ich finde es wichtig – gerade bei den Ergebnissen zuletzt –, dass man demütig auftritt und erstmal beweist, dass man besser ist.»

Ganz nebenbei war es das erste Mal, dass Nati-Coach Yakin sich vor der Kamera äusserte, seit er am Dienstag das Vertrauen des Verbandes erhalten hatte. Für ihn zähle einzig, dass er dabei sei und «mit dem Team an die EM will». Bei der Analyse der letzten Partien habe er vieles niedergeschrieben.

«Plötzlich fällt einem dann etwas ein, das wichtig ist, um die richtigen Entscheide zu treffen. Es war gut, das konkret angesprochen zu haben. Jetzt haben wir Zeit, das umzusetzen.» Konkrete Änderungen im Hinblick auf die EM werde es wohl im Staff geben, wo man noch optimieren könne. Spielerisch habe vieles gestimmt, die Partien an der EM würden anders laufen als in der EM-Quali. «Ich bin absolut optimistisch», schloss der Nati-Coach deshalb.