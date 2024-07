Im Viertelfinal an der EURO 2024 könnte die Schweiz Historisches schaffen. Einige grosse Siege gab es aber auch in der Vergangenheit – ein Rückblick.

Sechs Siege feierte die Schweiz an EM- und WM-Endrunden gegen «grosse Nationen», also Länder, die mindestens einen WM-Titel gewonnen haben, bisher. Während der Erfolg gegen Italien erst ein paar Tage zurückliegt, musste für die ersten Triumphe etwas weiter in den Geschichtsbüchern geblättert werden. Wir blicken auf die Spiele zurück:

WM 1938: 4:2 im Achtelfinal gegen Grossdeutschland

Die Weltmeisterschaft 1938 wurde noch komplett im K.o.-System ausgetragen. Die Schweiz traf in der 1. Runde – und damit im Achtelfinal – auf Grossdeutschland. Gegen das Team, das aus Deutschen und Österreichern zusammengestellt war, holte die Nati zuerst ein 1:1. Elfmeterschiessen waren noch nicht angesagt, also musste ein Wiederholungsspiel her. Dort überraschte die Schweiz und gewann dank Toren von Eugène Walaschek, Alfred Bickel und einem Doppelpack von André Abegglen nach 0:2-Rückstand mit 4:2. Im Viertelfinal war dann gegen Ungarn (0:2) Schluss.

WM 1954: Gleich zwei Siege gegen Italien

Wegen des speziellen Modus an der Weltmeisterschaft 1954 traf die Schweiz gleich zweimal auf Italien. Zuerst in einem regulären Gruppenspiel, welches in Lausanne mit 2:1 gewonnen wurde. Dann erneut in einem Entscheidungsspiel um den 2. Platz in der Vorrunde. Erneut setzte sich die Nati durch – dieses Mal gleich mit 4:1. Im Basler St. Jakob-Stadion sorgten Josef Hügi (2x), Robert Ballaman und Jacques Fatton für den deutlichen Sieg gegen den Favoriten. Der Viertelfinal ging dann in der «Hitzeschlacht von Lausanne» mit 5:7 gegen Österreich verloren.

WM 2010: Auftaktsieg gegen Spanien

Zum Auftakt in die WM 2010 gelang der Schweiz ein regelrechter Coup. Der grosse Favorit Spanien mühte sich am helvetischen Abwehrriegel ab und brachte den Ball einfach nicht im Tor unter. Anders die Schweizer: Ein mutiger Angriff resultierte in einem Gewusel vor dem spanischen Tor. Gelson Fernandes stocherte den Ball über die Linie und sorgte für den 1:0-Sieg. In der Folge verliefen die Wege der beiden Teams unterschiedlich. Spanien wurde Weltmeister, die Schweiz schied in der Gruppenphase aus.

EM 2020: Penalty-Coup gegen Frankreich

«Sommer hält, Sommer hält!»: Yann Sommer kratzte den entscheidenden Elfmeter von Kylian Mbappé von der Linie und sorgte somit dafür, dass die Nati den amtierenden Weltmeister eliminierte. Bereits zuvor war die Partie von Spektakel geprägt gewesen. 1:0-Führung, verschossener Penalty und dann plötzlicher 1:3-Rückstand. Doch die Schweiz kämpfte sich zurück, glich dank Haris Seferovic und Mario Gavranovic aus und überstand die Verlängerung. Im Penaltyschiessen trafen alle Schweizer – und Sommer machte das Wunder perfekt.

EM 2024: Dominanz gegen Italien

Er ist der jüngste der «grossen Siege», derjenige gegen Italien. Und vielleicht auch der dominanteste. Ausser bei Fabian Schärs Kopfball ans eigene Gehäuse wurde es nie gefährlich, vorne machten Remo Freuler und Ruben Vargas mit zwei starken Treffern die Sache klar. Eine überlegene Nati spielte sich in einen Rausch und in den Viertelfinal. Dort wartet England. Folgt dort am Samstag sogar der grösste Schweizer Sieg der Geschichte?

