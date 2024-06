Per E-Mail teilen

Wenn Murat Yakin während eines Spiels von 3er- auf 4er-Kette wechselt oder die Höhe der Pressinglinie anpasst, steckt mir grosser Wahrscheinlichkeit Kevin Ehmes dahinter. Der 32-jährige Deutsche, der den Übernamen «Kevinpedia» trägt, weil er auch neben dem Fussballplatz so viel weiss, ist in der Nati für die Datenanalyse zuständig.

Während der Partie sitzt Ehmes auf der Trainerbank, seine Crew verfolgt das Geschehen aus der Vogelperspektive und filmt. Könnte an einer Stellschraube gedreht werden, informiert Ehmes Assistenztrainer Giorgio Contini oder Coach Murat Yakin.

02:32 Video Ehmes: «Habe noch nie einen Gegner so intensiv analysiert» Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 26.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.

Live-Korrekturen sind möglich

Für die Pause bereitet er zudem 3, 4 kurze Sequenzen vor – defensive Situationen, Szenen aus dem Umschaltspiel oder Sachen, die in der Offensive gut umgesetzt worden sind – und zeigt sie Yakin, der sie dem Team präsentiert: «Die Mannschaft nimmt die visuellen Korrekturen dankbar entgegen. Wir können so live korrigieren», lobt Contini seinen Kollegen.

Neben der Datenanalyse ist es für Ehmes wichtig zu wissen, was der Trainer von ihm will. «Es bringt nichts, wenn seine Sicht auf Fussball und Taktik nicht kompatibel mit dem ist, was der Trainer verlangt», erklärt Contini. «Ein guter Analyst kann sich adaptieren. Zudem muss er schnell arbeiten und rasch möglichst viele Daten zusammenschneiden.»

04:02 Video Contini: «Er ist bei uns Kevinpedia» Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 26.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 2 Sekunden.

Italien vor der Brust, den nächsten Gegner im Kopf

Ehmes Arbeit beschränkt sich natürlich nicht nur auf den Spieltag. Schon weit vor einem Spiel beschäftigt er sich intensiv mit dem Gegner: «Ein Team vorzubereiten, dauert 5 Tage», erzählt er. An der EURO hat er weniger Zeit, Spieler anzuschauen, Szenen auszuwählen und zu veredeln. «Jetzt ist alles komprimierter. Schon am Freitag werde ich mich mit den möglichen Viertelfinalgegnern befassen.»

Zuerst steht aber Italien vor der Brust – ein Team, das er schon für die WM-Qualifikation 2022 analysiert hatte. Für den EM-Achtelfinal unter dem neuen Coach Luciano Spalletti nehmen Ehmes und sein Team jedoch aktuellere Spiele unter die Lupe: «Wir analysieren alle EM-Partien der Italiener, dazu noch die eine andere aus der Vorbereitung», verrät er, ohne seine Erkenntnisse zu verraten.

Bleibt zu hoffen, dass das «Auge», wie er von seinen Kollegen genannt wird, auch für das Duell mit Italien den Durchblick behält und Yakin und seinem Team mit dem einen oder anderen Tipp weiterhilft.