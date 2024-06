Legende: Erfahren, aber dennoch ein Neuling Ivan Kruzliak kommt zu seinem 1. EM-Einsatz als Hauptschiedsrichter. imago images/ANP

Schiedsrichter Kruzliak kommt zur Premiere

Der Slowake Ivan Kruzliak wird das 2. Spiel der Schweiz an der EURO 2024 gegen Schottland leiten. Der 40-Jährige kommt am Mittwochabend zu seinem allerersten Einsatz als Hauptschiedsrichter bei einer EM. Kruzliak steht seit 2011 auch auf der Fifa-Liste, für eine WM ist er allerdings noch nie aufgeboten worden. Beim diesjährigen Europa-League-Final zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo war er als 4. Offizieller im Einsatz. Im November 2015 arbitrierte er zudem die Europa-League-Partie zwischen Basel und Fiorentina. Ein Spiel der Schweizer oder schottischen Nationalmannschaft hat Kruzliak bislang noch nicht geleitet.

06:28 Video Archiv: Zusammenfassung Ungarn – Schweiz Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 28 Sekunden.

Schärer am Mittwoch wieder im Einsatz

Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer darf sich auf seinen zweiten Einsatz an der EURO 2024 vorbereiten. Der 36-Jährige wird als 4. Offizieller beim Gruppenspiel zwischen Kroatien und Albanien am Mittwoch im Einsatz stehen. Am Sonntagabend stand Schärer beim Spiel Slowenien gegen Österreich erstmals bei einem EM-Spiel auf dem Platz. Als VAR amtete bei dieser Partie Fedayi San, der ebenfalls ein weiteres Mal im Einsatz stehen wird. Bei Portugals EM-Auftakt gegen Tschechien am Dienstag wird er der 2. VAR sein.