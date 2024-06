Xherdan Shaqiri hat seine bemerkenswerte Torserie an Endrunden mit dem Treffer gegen Schottland fortgesetzt. Seit der WM 2014 hat er an allen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften mindestens einen Treffer erzielt. Keinem anderen europäischen Spieler ist dies gelungen; Cristiano Ronaldo ist der einzige, der nachziehen könnte, sollte er in Deutschland auch ein Tor erzielen. Der Portugiese netzte an einer Endrunde erstmals 2004 ein. Und traf seither an jeder EM und WM – also an 10 Grossanlässen in Folge.

Wenn es zählt, zeigt «XS» eine «XXL»-Leistung

Shaqiri steht nun bei 10 Treffern an EM- und WM-Turnieren. Die diesbezügliche Schweizer Bestmarke hatte der 32-Jährige bereits vor dieser EM inne. Für die 10 Treffer benötigte er nun 22 Einsätze, für die anderen 21 Tore im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft hingegen 102 Partien. Kurz: Wenn es besonders zählt, trifft Shaqiri am liebsten.