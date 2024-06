Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Portugal gewinnt sein EM-Startspiel gegen Tschechien mit 2:1.

Francisco Conceicao erzielt in der Nachspielzeit den siegbringenden Treffer. Tschechien gibt eine 1:0-Führung aus der Hand.

Im anderen Spiel der Gruppe F erkämpft sich die Türkei einen 3:1-Sieg über Georgien.

Besser hätte es für Francisco Conceicao fast nicht laufen können: In der 90. Minute beim Spielstand von 1:1 eingewechselt, machte sich der Bruder von FCZ-Verteidiger Rodrigo Conceicao in der 92. Minute zu Portugals Matchwinner. Der 21-Jährige profitierte nach einer Hereingabe von Pedro Neto davon, dass Tschechiens Verteidiger Robin Hranac den Ball nicht kontrollieren konnte und netzte zum späten 2:1 ein. Es war sein allererstes Länderspieltor.

00:53 Video Conceicao erlöst Portugal in der 92. Minute Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Kurz davor hatte es noch so ausgesehen, als könnte Tschechien das 1:1-Remis über die Zeit retten. Diogo Jotas Treffer nach einem Pfostenkopfball Cristiano Ronaldos wurde aberkannt, weil letzterer hauchdünn im Abseits gestanden hatte (88.).

Portugal spielbestimmend

Die drei Punkte für Portugal waren mit Blick auf die Statistiken mehr als nur verdient. 70:30 Prozent Ballbesitz sowie 19:5 Abschlüsse sprachen eine deutliche Sprache zugunsten der Lusitaner.

Mit Ronaldo in der Startformation war das Team von Roberto Martinez im strömenden Regen von Leipzig allerdings lange vergebens angerannt und hatte Mühe bekundet, zu richtig guten Chancen zu kommen. Nach einer Stunde überschlugen sich dann die Ereignisse:

62. Minute: Die Tschechen tragen einen ersten ernstzunehmenden Angriff vor. Vladimir Coufal legt zurück auf Lukas Provod, der von der Strafraumgrenze sehenswert zum 1:0 trifft.

Die Tschechen tragen einen ersten ernstzunehmenden Angriff vor. Vladimir Coufal legt zurück auf Lukas Provod, der von der Strafraumgrenze sehenswert zum 1:0 trifft. 69. Minute: Bruno Mendes bringt den Ball am zweiten Pfosten per Kopf einwärts. Jindrich Stanek im tschechischen Tor lässt nach vorne abprallen, wo Unglücksrabe Hranac nicht ausweichen kann und den Ball ins eigene Tor befördert.

Schliessen 00:41 Video Provod bringt die Tschechen mit dem ersten Torschuss in Führung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden. 00:42 Video Hranac beschert Portugal den Ausgleich Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Notiz am Rande: Mit 41 Jahren und 113 Tagen löste Portugals Verteidiger Pepe Gabor Kiraly als ältesten an einer EM eingesetzten Spieler ab. Der ungarische Goalie war beim Turnier 2016 im Achtelfinal gegen Belgien 40 Jahre und 86 Tage alt gewesen. Auch Ronaldo stellte einen Rekord auf: Er ist der bisher einzige Spieler, der an 6 EM-Endrunden zum Einsatz gekommen ist.

So geht es weiter

Portugal spielt am Samstag um 18:00 Uhr gegen die Türkei. Drei Stunden davor bekommt es Tschechien mit Georgien zu tun.