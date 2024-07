Kein EM-Tor kommt an Xherdan Shaqiris Schlenzer gegen Schottland ran. Auch auf Platz 3 wählen die SRF-User einen Nati-Akteur.

Ein zu kurz geratener Pass in der schottischen Defensive, Xherdan Shaqiri, der blitzschnell schaltet, den Ball mit der ersten Berührung und seinem so filigranen linken Fuss schlenzt. Und schliesslich Schottland-Keeper Angus Gunn traumhaft im linken Kreuzeck erwischt. Schöner geht's nicht – sagen die SRF-User. 44 Prozent der über 6400 Teilnehmenden haben in der Umfrage zum schönsten Tor der EM für Shaqiri abgestimmt.

Auf Rang 2 landet mit 26 Prozent der Stimmen Lamine Yamal, ebenfalls mit einem spektakulären Schlenzer ins Kreuz. Der Spanier hatte im Halbfinal gegen Frankreich das zwischenzeitliche 1:1 erzielt und war damit zum jüngsten Torschützen an einer EURO avanciert (zuungunsten des Schweizers Johan Vonlanthen).

Das Podest komplettiert mit Ruben Vargas (12 Prozent) ein weiterer Schweizer. Der Augsburg-Legionär netzte aus der linken Strafraumecke herrlich rechts oben ein. Womit er beim 2:0 im Achtelfinal gegen Italien den Deckel draufmachte. «Nur» auf Rang 4 wählten die User den akrobatischen Fallrückzieher Jude Bellinghams (6 Prozent) im Achtelfinal gegen die Slowakei.