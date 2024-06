Die Nati ist bei den deutschen Medien kaum ein Thema. Im Team hingegen schon, versichert Deniz Undav mit Blick auf den Vorrundenabschluss an der EURO 2024 am Sonntag

Stimmung im DFB-Lager an EURO

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die deutschen EM-Debütanten Chris Führich und Deniz Undav mussten sich am Freitag in der Medienkonferenz vor dem Gruppenspiel gegen die Schweiz zu etlichen Themen äussern: Zum glitschigen Rasen im Spielort Frankfurt, zu ihren ersten Ernstkämpfen im Nationalteam, zu ihrer Zukunft im Klub und sogar zum Menüplan.

Der Gegner wurde erst am Schluss thematisiert. «Es sind die anderen, die sich nicht für die Schweiz interessieren, wir interessieren uns schon dafür», versicherte Undav, und sprach ein Lob Richtung Team von Trainer Murat Yakin aus: «Wir wissen um deren Qualität.» Die Schweiz sei in zwei Mannschaftssitzungen ein Thema, «und dann haben wir einen Gameplan für das Spiel», so der 27-jährige Stuttgarter.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das 3. EM-Spiel der Schweizer Nati gegen Gastgeber Deutschland am Sonntag ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App (Spielstart um 21:00 Uhr). Auf Radio SRF 3 wird das Spiel durchgehend begleitet.

Ob Undav seine Klubkarriere beim VfB nach der EURO 2024 fortsetzt, ist ungewiss. Der Offensivakteur ist aktuell nur von Brighton ausgeliehen. «Meine Zukunft? Ich habe meinen Wunsch glaub ich hier schon 290 Mal geäussert. Es ist alles möglich. Aber natürlich konzentrieren wir uns erst mal auf die EM.»

Schliessen 00:34 Video Führich: «Der Rasen ist extrem seifig» Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden. 00:14 Video Undav isst lieber Döner als Nudeln mit Gemüse Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden. 01:27 Video SRF-Reporter Calvin Stettler über die Befindlichkeit im deutschen Lager Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

«Ob auf Rasen oder Stein – wir müssen gewinnen»

Eine Sorge der Deutschen ist der Zustand des Rasens in der Frankfurt Arena. «Er ist extrem seifig. Er geht extrem schnell kaputt. Der Rasen ist nicht so fest, was Probleme bereitet», gab Führich zu. Undav demonstrierte aber das Selbstverständnis nach bisher zwei EM-Siegen: «Ob wir auf Rasen spielen oder auf Stein, egal, wir müssen gewinnen.»

Wer gewinnt das Spiel Schweiz - Deutschland? Die Schweiz Die Schweiz % Deutschland Deutschland % Keiner, es gibt ein Remis Keiner, es gibt ein Remis % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Der Grund für den schlechten Zustand des Rasens ist offenbar das NFL-Gastspiel in Frankfurt im vergangenen November. Nach den zwei Auftritten der American-Football-Stars am Main musste der strapazierte Hybridrasen ausgetauscht werden. Aus Kostengründen entschied sich der Stadionbetreiber danach für die Verlegung eines Naturrasens, der wegen des Wintereinbruchs und der starken Niederschläge wochenlang unter Wasser stand.

Die möglichen Aufstellungen Box aufklappen Box zuklappen Schweiz – Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez/Zesiger; Widmer/Stergiou, Freuler/Sierro, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas. Deutschland – Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah/Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz.