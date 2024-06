Legende: Konnte nichts mehr ausrichten Frankreich-Star Kylian Mbappé. Imago/PanoramiC

Nicht einmal die späte Einwechslung von Superstar Kylian Mbappé hat Frankreich vor einem Dämpfer im letzten Testspiel vor der Abreise zur EM nach Deutschland bewahrt. Die «Équipe tricolore», die zu den grossen Titelfavoriten zählt, kam in Bordeaux nicht über ein 0:0 gegen Kanada hinaus.

Die Gäste brachten die Franzosen einige Male in Gefahr. Eine gute Viertelstunde vor Schluss durfte auch noch der künftige Real-Star Mbappé ran. Ein Tor gelang den Gastgebern aber nicht mehr, auch weil Mbappé mit der letzten Szene der Partie an Kanadas Keeper scheiterte.

Frattesi trifft weiter

Titelverteidiger Italien hat seine EURO-Generalprobe mit Mühe gewonnen. Die Italiener siegten in Empoli gegen Bosnien-Herzegowina 1:0. Das einzige Tor war sehenswert: Inters Davide Frattesi traf in der 38. Minute per Volley. Damit steht der Mittelfeldspieler bei 5 Toren in 15 Partien mit dem Nationalteam.

Die «Squadra Azzurra» bleibt damit in diesem Kalenderjahr weiter ungeschlagen (3 Siege, 1 Remis).