Legende: Netzte gegen Irland gleich zweimal ein Cristiano Ronaldo. Imago Images/AP Photo/Luis Vieira

Eine Woche vor dem EM-Auftaktspiel in Leipzig gegen Tschechien hat sich Portugal in Aveiro siegreich von den heimischen Fans verabschiedet. Die Lusitaner dominierten Irland im letzten Testspiel nach Belieben und gewannen mit 3:0.

Joao Felix eröffnete das Skore in der 18. Minute mit einem Flachschuss. Die 2. Halbzeit verkam dann zur Show von Cristiano Ronaldo. Der Altmeister sorgte in der 50. Minute mit einem herrlichen Schlenzer in die weite Ecke zum 2:0 für das Highlight der Partie, nach einer Stunde doppelte der 39-Jährige zum 3:0 nach.

Ukraine bangt um Mykolenko

Auch die Ukraine gestaltete ihr letztes Vorbereitungsspiel erfolgreich. In Moldau resultierte für den EM-Teilnehmer ein klarer 4:0-Sieg. Die Tore zum deutlichen Erfolg erzielten Roman Jaremtschuk, Wiktor Zyhankow, Artem Dowbyk und Heorhij Sudakow.

Getrübt wurde der Sieg durch die Verletzung von Witalij Mykolenko. Der Linksverteidiger des FC Everton hatte sich noch vor der Pause bei einem Zweikampf am Knöchel verletzt und war mit Tränen in den Augen ausgewechselt worden.