Der Schweizer EM-Gruppengegner Ungarn gewinnt sein letztes Testspiel vor der EURO gegen Israel mit 3:0.

Kroatien erkämpft sich in Portugal einen 2:1-Sieg.

Die Ungarn legten im heimischen Nagyerdei-Stadion in Debrecen los wie die Feuerwehr: Bereits nach 22 Minuten führten sie gegen Israel mit 3:0. Hauptanteil an der komfortablen Führung hatte Barnabas Varga.

Der Stürmer von Ferencvaros Budapest und Torschützenkönig der ungarischen Meisterschaft legte erst beim Tor des Freiburgers Roland Sallai mustergültig per Kopf auf (11.) und traf dann selber innert Kürze doppelt (19./22.). Bendeguz Bolla, Cupsieger mit Servette, liess sich einen Assist gutschreiben. In der Folge flachte die Partie ab und es fielen keine Tore mehr. Dank dem 3:0 hat Ungarn 3 seiner 4 Testspiele in diesem Kalenderjahr zu Null gewonnen (eine 1:2-Niederlage in Irland).

Legende: Die beiden Torschützen jubeln Roland Sallai (r.) und Barnabas Varga. Keystone/AP/Istvan Derencsenyi

An der EM-Endrunde treffen die Schweiz und Ungarn am nächsten Samstag (15.6.) im ersten Gruppenspiel in Köln aufeinander.

Kroatien mit Rückenwind zur EM

Im Topduell vom Samstagabend setzte sich Kroatien im Abschlusstest auswärts bei Portugal mit 2:1 durch. Im Duell der beiden EM-Teilnehmer eröffnete Kroatien-Routinier Luka Modric per Penalty schon in der 8. Minute das Skore. Auf den portugiesischen Ausgleichstreffer durch Diogo Jota kurz nach der Pause (48.) reagierte mit Ante Budimir ein weiterer kroatischer Oldie: Der Osasuna-Stürmer verwertete einen Abpraller von der Latte gekonnt per Kopf.

Bei den Gastgebern sass der alternde Superstar Cristiano Ronaldo 90 Minuten auf der Bank. Für Kroatien ist es der 6. Sieg in Folge.