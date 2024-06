Deutschland gewinnt den letzten Test vor der Heim-EURO gegen Griechenland spät mit 2:1.

Nach der Auswechslung von Andy Robertson gibt Schottland gegen Finnland eine 2:0-Führung aus der Hand und spielt 2:2.

England taucht im Wembley gegen Island.

Deutschland – Griechenland 2:1

Nach der Pause fanden die in der 1. Halbzeit noch blassen Deutschen plötzlich einen zusätzlichen Gang im Offensivspiel. Sie schnürten die Griechen in deren Hälfte ein und drückten vehement auf das 1:1. Dieses fiel in der 55. Minute, als Kai Havertz am Ende einer sehenswerten Kombination abgebrüht den Ausgleich erzielte. In der 1. Hälfte waren die Griechen nicht unverdient durch Giorgos Masouras in Führung gegangen.

Nübel nicht im deutschen EM-Kader Box aufklappen Box zuklappen Deutschlands Trainer Julian Nagelsmann hat Stuttgarts Goalie Alexander Nübel als letzten Spieler aus seinem EM-Kader gestrichen. Nagelsmann begründete den Verzicht auf einen vierten Goalie mit «Unwägbarkeiten» bei Leroy Sané. Der Flügelstürmer sei zwar «bei knapp 100 Prozent, das war er aber bei Bayern auch teilweise, und dann wurde es schlagartig ein bisschen anders.» Deshalb sei der Entscheid zugunsten eines Feldspielers mehr gefallen.

Deutschland konnte den Druck aber nur bedingt aufrechterhalten, kassierte gar fast einen zweiten Gegentreffer. Als sich kurz vor Schluss viele Fans in Mönchengladbach wohl schon mit einem Unentschieden abgefunden hatten, machte sich der in der 68. Minute eingewechselte Pascal Gross zum Helden. Mit einem Volley schoss er das Team von Julian Nagelsmann in der 89. Minute zum Sieg. Und sorgte damit dafür, dass Deutschland die Hauptprobe für das Heimturnier in extremis doch noch glückte.

Schottland – Finnland 2:2

Auf einen Mann wird die Schweiz im Gruppenspiel gegen Schottland ein besonderes Augenmerk legen müssen: Liverpool-Linksverteidiger Andy Robertson. Der Captain der Schotten war die aktivste Figur auf dem Platz. Fast jeder Angriff der Gastgeber lief über seine linke Seite. In der 54. Minuten hatte Robertson auf der linken Aussenbahn viel Platz. Sein scharfer Pass zur Mitte wurde von Verteidiger Arttu Hoskonen unglücklich ins eigene Tor abgelenkt. Vier Zeigerumdrehungen später war es nach einer punktgenauen Robertson-Flanke Lawrence Shankland, der zum 2:0 einnickte.

Wenig später wurde der Hauptprotagonist ausgewechselt – und prompt kamen die Finnen besser ins Spiel. Benjamin Källman traf in der 72. Minute per Kopf zum Anschluss. In der 84. Minute bekamen die Gäste noch einen Elfmeter zugesprochen, den Oliver Antman souverän verwandelte. Weil Tommy Conway in der 93. Minute den schottischen Siegtreffer hauchdünn verpasste, blieb es beim 2:2.

02:41 Video Die Tore bei Schottland - Finnland Aus Sport-Clip vom 07.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden.

England – Island 0:1

England, bei den Buchmachern Favorit auf den EM-Titel, ist der letzte Test vor heimischem Publikum misslungen. Gegen Island, welches an der EURO nicht dabei ist, setzte es eine 0:1-Niederlage ab. Jon Dogur Thorsteinsson brachte die Gäste in der 12. Minute mit einem Flachschuss in Führung. Und weil Harry Kane (28.) und Cole Palmer (54.) im weiteren Spielverlauf hochkarätige Chancen liegen liessen, blieb es bis zum Schluss beim 0:1. Die EM beginnt für England am 16. Juni gegen Serbien.

Legende: Schockt England im Wembley Jon Dagur Thorsteinsson. Imago Images/Shaun Brooks