Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Noch passt nicht alles Bei Pascal Gross und Co. IMAGO / Matthias Koch

EM-Gastgeber Deutschland muss sich 11 Tage vor Turnierstart mit einem 0:0 gegen die Ukraine begnügen.

Schottland, ebenfalls Gruppengegner der Nati, schlägt Gibraltar ohne zu glänzen mit 2:0.

England gewinnt in Newcastle letztlich deutlich mit 3:0 gegen Bosnien-Herzegowina.

Im zweitletzten Test vor der EM-Endrunde im eigenen Land konnte Gastgeber Deutschland gegen die Ukraine noch nicht brillieren. Die Deutschen, welche noch ohne die Champions-League-Finalisten von Real Madrid und Borussia Dortmund antraten, hatten die Partie weitestgehend unter Kontrolle. Die grossen Chancen blieben aber aus, vor dem Tor zeigten sich die Hausherren in Nürnberg zu ineffizient.

Die beste Chance der Partie hatte der kurz zuvor eingewechselte Maximilian Beier, der die Kugel aus wenigen Metern sehenswert an die Latte setzte (60.). Weil auch die deutsche Schlussoffensive keinen Treffer mehr brachte, endete die Partie letztlich mit 0:0 – nicht das Ergebnis, das sich der Schweizer Gruppengegner erhofft hatte.

Die Ukrainer ihrerseits konzentrierten sich auf die Defensive und versuchten, mit schnellen Gegenzügen zum Erfolg zu kommen. Kamen sie vor das gegnerische Tor, war Manuel Neuer, der sein erstes Länderspiel seit der WM 2022 bestritt, allerdings zur Stelle. An der EM wird die Ukraine in der Gruppe E mit Rumänien, Belgien und der Slowakei gefordert sein.

Schotten tankten Selbstvertrauen

Mit Schottland testete am Montagabend noch ein zweiter Gruppengegner der Schweiz. Die Schotten brauchten gegen Aussenseiter Gibraltar lange, bis sie die klare Überlegenheit in Tore ummünzen konnten. Den Erfolg gegen den Aufbaugegner sicherten Ryan Christie und Che Adams mit Toren in der 58. und 85. Minute. Für die Schotten war es nach fünf Niederlagen und zwei Remis der erste Sieg seit Anfang September.

01:44 Video Diese Tore bringen Nati-Gegner Schottland den Mini-Sieg Aus Sport-Clip vom 03.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

Mit England konnte ein weiteres Team von der Insel einen Sieg bejubeln. Die Engländer feierten in Newcastle einen 3:0-Sieg über Bosnien-Herzegowina. Cole Palmer erzielte nach einer Stunde sein erstes Länderspieltor per Elfmeter. In der Schlussphase sorgten Trent Alexander-Arnold und Harry Kane mit ihren Treffern dann für das klare Ergebnis.