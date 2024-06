Legende: Bejubeln gegen Luxemburg das 2:0 Die Spieler Frankreichs. Imago Images/Gerry Smith

Frankreich gewinnt beim 3:0 gegen Luxemburg standesgemäss. Auch Belgien (2:0 gegen Montenegro) feiert einen ungefährdeten Erfolg.

Dank 3 Toren von Erling Haaland feiert Norwegen im Testspiel gegen den Kosovo einen deutlichen 3:0-Sieg.

Dänemark bezwingt Schweden dank einem späten Treffer Christian Eriksens 2:1.

Frankreich – Luxemburg 3:0

Frankreich schoss sich beim 3:0 gegen Luxemburg für die EURO warm. Kylian Mbappé war mit einem Tor und zwei Assists in Metz die entscheidende Figur. Der in der nächsten Saison für Real Madrid spielende Starstürmer legte den Führungstreffer von Randal Kolo Muani (43.) und das 2:0 durch Jonathan Clauss (73.) auf, bevor er in der 85. Minute selbst zum Endstand traf. Der 25-jährige Mbappé steht nun bei 47 Toren in 78 Länderspielen.

Belgien – Montenegro 2:0

Trotz spielerischer Überlegenheit tat sich die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco gegen Montenegro lange schwer. Erst kurz vor dem Pausenpfiff traf Kevin de Bruyne mit dem 8. Torschuss des 1. Durchgangs zum 1:0. Auch wenn der Sieg nie wirklich in Gefahr geriet, verpasste es Belgien im 2. Durchgang wiederholt, nachzudoppeln. Bis die Gastgeber in der Nachspielzeit einen Elfmeter zugesprochen bekamen, den Leandro Trossard souverän im Tor unterbrachte.

Norwegen – Kosovo 3:0

Er ist wohl der grösste Star, der an der EURO nicht zugegen ist: Erling Haaland. Trotz verpasster EM-Qualifikation stand der Stürmer mit Norwegen im Test gegen den Kosovo im Einsatz – und spielte gross auf. In der 15. Minute eröffnete der 23-Jährige das Skore. Nach dem Seitenwechsel sorgte er mit 2 weiteren Treffern (70./75.) im Alleingang für die Entscheidung zugunsten der Skandinavier.

Legende: Trifft gegen den Kosovo dreifach Erling Haaland. IMAGO IMAGES/FREDRIK VARFJELL

Dänemark – Schweden 2:1

Lange sah in Kopenhagen alles nach einem Remis aus. Doch in der 86. Minute entschieden die Dänen das skandinavische Duell mit Schweden doch noch für sich. Christian Eriksen war für den Siegtreffer besorgt. Die ersten beiden Treffer waren in den ersten 10 Spielminuten gefallen. Pierre Emile Höjbjerg erzielte in der 2. Minute den Führungstreffer für Dänemark, 7 Zeigerumdrehungen später glich Alexander Isak aus. Dänemark trifft an der EURO auf England, Serbien und Slowenien. Schweden hat sich nicht für die Endrunde qualifiziert.