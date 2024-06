Legende: Führten die Niederlande zum Sieg Jeremie Frimpong und Memphis Depay. Keystone/Patrick Post

Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman gewann am Donnerstag in Rotterdam ihr erstes Testspiel der EM-Vorbereitung gegen Kanada gleich mit 4:0. Jeremie Frimpong vom deutschen Double-Sieger Bayer Leverkusen legte das 1:0 durch Memphis Depay (50.) auf und traf anschliessend selbst (57.) zum 2:0. Auch der eingewechselte Wout Weghorst (63.) war erfolgreich, ehe Liverpools Innenverteidiger Virgil van Dijk (83.) für den Schlusspunkt sorgte.

Die Niederlande gehen nun mit Rückenwind in die Generalprobe am Montag gegen Island, die ebenfalls in Rotterdam steigen wird. Bei der EM trifft die Elftal zum Auftakt am 16. Juni in Hamburg auf Polen. In der schweren Gruppe D warten ausserdem Topfavorit Frankreich und Österreich.