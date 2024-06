Rumänien schlägt die Ukraine in der Gruppe E zum Auftakt an der EURO 2024 überraschend deutlich mit 3:0.

Nicolae Stanciu bringt die Rumänen per Traumtor in Führung (29.), die nach der Pause innert kurzer Zeit auf 3:0 erhöhen.

Für Rumänien ist es nach 2000 erst der 2. EM-Sieg der Geschichte.

In der Startphase boten Rumänien und die Ukraine ein temporeiches Fussballspiel mit klaren Vorteilen für Letztere. Die schnellen Vorstösse versandeten aber auf beiden Seiten jeweils vor den Strafräumen. Folgerichtig waren Torschüsse zu Beginn Mangelware, einer wurde den Fans in München geboten, abgegeben von Florinel Coman in der 8. Minute.

Der erste Treffer der Partie kam dementsprechend überraschend. Andrij Lunin, der ukrainische Torhüter in Diensten Real Madrids schlug den Ball in der 29. Minute genau in die Füsse von Dennis Man, der gleich zu Nicolae Stanciu querlegte. Was folgte war das Tor des noch jungen Turniers: Stanciu schlenzte den Ball so herrlich wie wuchtig aus 20 Metern ins Lattenkreuz.

00:38 Video Stancius Traumtreffer zur rumänischen Führung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 17.06.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Damit war die Partie richtig lanciert und weitere Chancen liessen nicht lange auf sich warten. Erst brachte Radu Dragusin das eigene Tor in Gefahr (35.), nur wenige Minuten später erzielte Stanciu beinahe das nächste Traumtor (38.), sein Eckball touchierte die Latte.

Rumänischer Doppelpack nach der Pause

Wer mit einer Reaktion der Ukrainer rechnete, wurde nach der Pause enttäuscht. Die Rumänen spielten sich in einen Rausch und sorgten binnen weniger Minuten für klare Verhältnisse:

53. Minute: Mykola Sharapenko gewinnt den Zweikampf gegen Man, klärt aber in die Füsse von Razvan Marin. Der Mittelfeldspieler von Empoli fackelt nicht lange und trifft per Flachschuss aus der Distanz, Lunin gibt keine gute Figur ab.

Mykola Sharapenko gewinnt den Zweikampf gegen Man, klärt aber in die Füsse von Razvan Marin. Der Mittelfeldspieler von Empoli fackelt nicht lange und trifft per Flachschuss aus der Distanz, Lunin gibt keine gute Figur ab. 57. Minute: Wieder jubeln die Rumänen. Man läuft nach einem kurz ausgeführten Eckball unbedrängt in den Strafraum und findet an der Grenze des Fünfmeterraums Denis Dragus, der nur noch einschieben muss – 3:0.

In der Folge priorisierte die Mannschaft von Edward Iordanescu das Verwalten des klaren Vorsprungs. Die Ukrainer brauchten rund 20 Minuten bis zum nächsten gefährlichen Abschluss, es war ein Weitschuss durch Georgi Sudakow.

Eine Topchance auf einen ukrainischen Treffer vergab der insgesamt unglücklich agierende Chelsea-Stürmer Mikhailo Mudryk: Aus spitzem Winkel drosch er den Ball auf die Tribüne (84.). Den Schlusspunkt setzte Roman Jaremtschuk mit einem Lupfer auf die Oberkante der Latte in der Nachspielzeit.

01:20 Video Rumänien erhöht nach dem Seitenwechsel schnell auf 3:0 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 17.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

Historischer Sieg Rumäniens

24 Jahre musste der Sieger der Qualifikationsgruppe I (vor der Schweiz) auf den erst zweiten Sieg an einer EM-Endrunde warten. Dies bei der immerhin 6. Teilnahme. Der erste Sieg war den Rumänen beim 3:2 gegen England im Jahr 2000 gelungen, als sie sich für den Viertelfinal qualifizierten.

So geht es weiter

Die Ukraine trifft am Freitagnachmittag um 15:00 Uhr in Düsseldorf auf die Slowakei. Rumänien fordert am Samstag um 21:00 Uhr in Köln Belgien. Beide Spiele können Sie bei SRF live verfolgen.