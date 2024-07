Hier gibt's die wichtigsten Fakten zu den Halbfinal-Partien an der EURO 2024 in Deutschland.

Legende: War für Spaniens Halbfinal-Einzug verantwortlich Mikel Merino. Keystone/DPA/Tom Weller

Spanien - Frankreich

Dienstag, 21:00 Uhr

München Arena

Zwei grosse Namen treffen im ersten EM-Halbfinal aufeinander. Beide schafften den Einzug in die Runde der letzten 4 allerdings erst nach Zusatzschichten. Spanien entkam gegen Deutschland einem Elfmeterschiessen in der 119. Minute, Frankreich blieb nach einem 0:0 gegen Portugal in der Kurzentscheidung siegreich.

Zuletzt standen sich die beiden Teams sogar in einem Finalspiel gegenüber. 2021 in der Nations League triumphierte Frankreich dank Toren von Karim Benzema und Kylian Mbappé mit 2:1. An der Endrunde in Deutschland vermochten die Franzosen bis anhin aber trotz des Halbfinal-Einzugs noch nicht vollends zu überzeugen. Erst ein Tor per Penalty sowie zwei gegnerische Eigentore stehen zu Buche. Gegen offensivstarke Spanier wird das keine einfache Aufgabe.

Die Viertelfinals

