2 / 10

Legende: Köln Stadion (43'000 Plätze) Hier startet die Schweizer Nati in die EURO: Die Duelle gegen Ungarn (15. Juni) und Schottland (19. Juni) steigen in Köln. Gleichenorts schieden die Schweizer an der WM 2006 im Achtelfinal gegen die Ukraine aus – das soll in einem der kleineren EM-Stadien aber kein schlechtes Omen sein. imago images/Kirchner-Media