Neben 6 Spielern von Europameister Spanien: Nati-Verteidiger Manuel Akanji wird von einer Fachjury in die Top 11 der EURO 2024 gewählt, Granit Xhaka geht leer aus.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Er orchestrierte die Nati-Abwehr als Dirigent Manuel Akanji. Imago/kolbert-press

Manuel Akanji ist für seine herausragenden Leistungen an der EM 2024 in Deutschland gewürdigt worden. Der Abwehrchef der Nati steht im offiziellen «Dreamteam» der Uefa. Er ist der einzige aus der Equipe von Trainer Murat Yakin und der erste Schweizer Fussballer überhaupt, dem diese Ehre zuteil wird. Mittelfeld-Maestro Granit Xhaka gehörte ebenfalls zu den Anwärtern auf einen Platz in der Top-Elf, ging aber leer aus.

Bei der Verkündung am Dienstag wurden gleich 6 Spieler von Europameister Spanien von der Fachjury aus ehemaligen Fussballspielern und (Ex-)Trainern berücksichtigt. Darunter wenig überraschend auch Rodri und Lamine Yamal. Das Duo war unmittelbar nach dem 2:1-Finalsieg über England zum wichtigsten Akteur des Turniers respektive besten Youngster ausgezeichnet worden.

Die Elf des Turniers Box aufklappen Box zuklappen Tor: Mike Maignan (FRA)

Mike Maignan (FRA) Abwehr: Kyle Walker (ENG), Manuel Akanji (SUI), William Saliba (FRA), Marc Cucurella (ESP)

Kyle Walker (ENG), Manuel Akanji (SUI), William Saliba (FRA), Marc Cucurella (ESP) Mittelfeld: Dani Olmo (ESP), Rodri (ESP), Fabian Ruiz (ESP)

Dani Olmo (ESP), Rodri (ESP), Fabian Ruiz (ESP) Angriff: Lamine Yamal (ESP), Jamal Musiala (GER), Nico Williams (ESP)

Neben der spanischen Übermacht und Akanji schafften es 2 Franzosen – Keeper Mike Maignan und Verteidiger William Saliba – sowie ein Engländer – Verteidiger Kyle Walker – und mit Jamal Musiala ein Deutscher ins Top-Team.