Nach 4 Testpartien im Kalenderjahr 2024 gilt es für Murat Yakin und sein Team ernst. Am Samstagnachmittag um 15:00 Uhr trifft die Nati in der Gruppe A in Köln auf Ungarn. Im ersten EURO-Spiel heisst es dann: Karten aufdecken.

SRF-Experte Benjamin Huggel geht davon aus, dass Yakin gegen die Magyaren vor Goalie Yann Sommer auf das bewährte System mit 3 Innenverteidigern setzen wird. Damit blieb die Nati in diesem Jahr in 4 Partien gegen Dänemark, Irland, Estland und Österreich ungeschlagen und kassierte nur einen Gegentreffer. «Defensiv wird dieses System zu einer 5er-Kette, womit die Breite des Feldes besser abgedeckt werden kann», so Huggel. Gerade gegen die über die Flügel angreifenden Ungarn könnte dies ein Vorteil sein.

Das Mittelfeld steht wohl

Personell dürfte neben den Gesetzten Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez Fabian Schär den Vorzug vor Nico Elvedi erhalten – sofern seine Blessur aus der Partie gegen Estland komplett auskuriert ist.

Im Vierermittelfeld sind die Rollen wohl bezogen: Auf den Aussenbahnen überzeugten Dan Ndoye und Silvan Widmer, die Zentrale besetzen seit Jahren Captain und Metronom Granit Xhaka sowie sein Adjutant Remo Freuler.

Spannend könnte es in der Offensive werden. Huggel erwartet Mittelstürmer Zeki Amdouni und Flügelflitzer Ruben Vargas in der Stammformation. Der dritte im Bunde hiess gegen Estland und Österreich Steven Zuber. Doch nachdem der Spieler von AEK Athen gegen die Balten ein tolles Tor hatte erzielen können, verletzte er sich gegen den östlichen Nachbarn im dümmsten Moment und verpasste in Stuttgart bislang sämtliche Teamtrainings.

Shaqiris Rolle noch offen

So dürfte Xherdan Shaqiri zum «Profiteur» werden und von Beginn an auflaufen. Für Huggel ist die Rolle des Chicago-Spielers an der EM allerdings noch nicht ganz klar: «Das wird sich noch weisen. Wichtig ist, dass er die Entscheidung des Trainers akzeptiert. Man spürt ein wenig heraus, dass Yakin Shaqiri nicht ganz zutraut, 3 Vorrundenspiele in 8 Tagen über 90 Minuten zu bestreiten. Ich hoffe, Shaqiri stellt sich in den Dienst der Mannschaft, sollte er mal früh ausgewechselt werden oder nur von der Bank kommen. Das wäre extrem wichtig für das Gesamtgefüge der Nati.»

Gleichzeitig erwartet der ehemalige Nati-Spieler von Shaqiri noch einiges: «Er hat noch viele gute Momente und Kreativität in sich. Ob es physisch noch reichen wird, ist ein wenig ein Fragezeichen, weil er in den 2 Jahren in der MLS nicht denselben Rhythmus spielen konnte wie in Kontinentaleuropa.» So oder so ist für Huggel klar: «Shaqiri wird wie immer eine spezielle Rolle haben. Ich hoffe, er wird sie gut ausfüllen.» Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag gegen Ungarn.

Die mögliche Schweizer Aufstellung Box aufklappen Box zuklappen Sommer; Rodriguez, Akanji, Schär; Ndoye, Freuler, Xhaka, Widmer; Vargas, Amdouni, Shaqiri