An der Medienkonferenz vor dem letzten EURO-Gruppenspiel lässt sich Murat Yakin nicht in die Karten blicken.

«Generell finde ich es wichtig, dass die Spieler den Rhythmus behalten», erklärte Julian Nagelsmann und legte damit schon 24 Stunden vor dem Duell offen, wie er im Duell mit der Schweiz anzutreten gedenkt: mit derselben Elf nämlich wie in den ersten beiden Partien gegen Schottland und Ungarn.

Die möglichen Aufstellungen Box aufklappen Box zuklappen Schweiz – Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez/Zesiger; Widmer/Stergiou, Freuler/Sierro, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas. Deutschland – Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz.

Auch auf die mit gelben Karten vorbelasteten Maximilian Mittelstädt, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und Robert Andrich wolle er nicht verzichten. «Das wäre respektlos für den Ersatzmann», findet der Bundestrainer. Kein Problem für Innenverteidiger Tah: «Das ändert nichts an meiner Zweikampfführung. Ich werde so reingehen wie immer.»

Embolo spielt – oder doch nicht?

Weniger klar sieht die Situation bei den Schweizern aus. Weil Murat Yakin sowohl gegen Schottland als auch gegen Ungarn Wechsel vollzog, ist die Aufstellung der Nati ein Geheimnis. «Ich bin glücklich, dass ich alle Spieler zur Verfügung habe und niemand verletzt ist», verriet der 49-Jährige immerhin.

Auch die Startelf-Nomination von Breel Embolo, die er nach dem 1:1 gegen Schottland voreilig verkündet hatte, wollte er nicht mehr bestätigen. Der Stürmer selber zeigte sich ebenfalls unwissend: «Ich bin überrascht, dass Sie wissen, dass ich spielen werde, ich weiss es nämlich noch nicht», antwortete er den Journalisten mit einem Lachen. Immerhin war er an der Medienkonferenz am Samstag als einziger Spieler zugegen, was man als Indiz für einen Einsatz von Beginn an interpretieren könnte.

Ein möglicher Stolperstein für den Einsatz des verletzungsgeplagten Embolo könnte allerdings der (schlechte) Rasen in Frankfurt sein. Nagelsmann jedenfalls hofft darauf, dass sich niemand verletzt: «Ich mache mir keine Sorgen um unser Fussballspiel, sondern mehr um die Verletzungsgefahr. Das ist hier so, wie wenn man im Winter mit Sommerreifen fährt.» Vorteil Schweiz also, witzelte Yakin: «Wir haben ja schon eine Woche lang auf schlechtem Rasen trainiert.»

Kein Sonderbewacher für Kroos

Unabhängig von der Unterlage geht es am Sonntag um Platz 1 in der Gruppe A – und für die Schweiz darum, die Achtelfinal-Qualifikation auch rechnerisch einzutüten. Während Deutschland im 3. Spiel den 3. Sieg anpeilt, fordert Yakin von seinen Spielern: «Wir wollen uns in diesem Prestigeduell von unserer guten Seite präsentieren.»

Allzu sehr auf die Deutschen und ihre hervorragenden Einzelspieler fokussieren will Yakin nicht. «Einen Toni Kroos muss man natürlich immer im Auge behalten. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt auf Manndeckung spielen werden. Das ist nicht unsere Strategie.» Der Coach dreht den Spiess vielmehr um: «Die Deutschen wissen auch um die Qualität unseres Mittelfelds. Wenn Granit Xhaka und Remo Freuler ihr Kombinationsspiel aufziehen, können auch wir ihnen gefährlich werden.»

