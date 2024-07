Deutschland, Italien, England. Die Gegnerschaft der Schweizer Nati an dieser EM gleicht seit dem 3. Spieltag dem Who Is Who des europäischen Fussballs. Kein Wunder musste sich Murat Yakin auch vor dem Viertelfinal gegen die «Three Lions» wieder dazu äussern, ob das Spiel vom Samstag die grösste Partie seiner Karriere werden würde.

Und der 49-Jährige zeigte sich von der schlagfertigen Seite, ohne die Frage zu beantworten: «Das wurde ich vor den letzten beiden Spielen schon gefragt. Und ich hoffe, dass ich das nächste Woche noch einmal gefragt werde.» Die nächste Gelegenheit würde sich vor dem Halbfinal vom kommenden Mittwoch gegen die Niederlande oder die Türkei bieten. Doch so weit ist man noch nicht.

Zunächst steht also das Duell mit England an. Für Fabian Schär, der sein Geld seit 6 Jahren in Newcastle verdient, ein besonderes Spiel – auch wenn der Kontakt in die «Heimat» sein einigen Tagen zum Erliegen gekommen ist. «Ich weiss deshalb nicht, wie die Stimmung ist. Aber klar ist: Die Gruppenphase oder der Achtelfinal interessiert morgen niemanden mehr.»

Alle zusammen gegen Kane

Viel zu Gegner England war weder Yakin oder Schär zu entlocken. Wie bereits in den letzten Partien liegt der Fokus der Schweizer auf der eigenen Mannschaft. «Ob sie mit 3 oder 4 Verteidigern spielen werden, wissen wir nicht, deshalb werden wir uns auch nicht zu stark darauf vorbereiten», meinte der Verteidiger stellvertretend. Und in der eigenen Abwehr sei es wichtig, gemeinsam gegen Spieler des Kalibers von Harry Kane zu verteidigen.

Die möglichen Aufstellungen Box aufklappen Box zuklappen Schweiz – Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas. England – Pickford; Walker, Stones, Konsa, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Auch der Trainer strich vor dem England-Spiel einmal mehr das starke Schweizer Kollektiv heraus, als er auf die 7 verschiedenen Schweizer Torschützen angesprochen wurde. «Jeder verteidigt, jeder kann vorne zu Chancen kommen.»

Ein wichtiges Puzzle-Teilchen wird auch gegen die Engländer Captain Granit Xhaka werden. Nach seinen Adduktorenproblemen rund um das Italien-Spiel ist der Mittelfeldspieler gegen die «Three Lions» sicher dabei, wie Yakin bestätigte: «Granit ist fit, ich zähle zu 100 Prozent auf ihn. Er wird gemeinsam mit seinen Teamkollegen eine grossartige Leistung zeigen.»