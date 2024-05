Unter dem Motto «Colourful Art of Football» hat sich Gelsenkirchen 70 Tage vor der EM-Endrunde eine besondere Aktion einfallen lassen.

In der Schalker Veltins-Arena ist ein überdimensionales Bild entstanden. Unter dem Namen «Colourful Art of Football» gestaltete Christian Nienhaus im Vorfeld der Heim-EM mit Gelsenkirchen als Standort ein 13'033,85 Quadratmeter umfassendes Action-Painting-Kunstwerk – was Weltrekord bedeutet.

6 Mannschaften, bestehend aus jugendlichen Helfern aus 16 Nationen, spielten 12 der schönsten Spielzüge der Fussball-Geschichte nach. Dabei trugen die Teilnehmer jeweils einen Farbrucksack und bemalten damit eine ausgelegte Leinwand.

Symbolträchtige Aussage

«Das Kunstprojekt spiegelt das wider, was in unserer Region selbstverständlich ist: Menschen zu vereinen», erklärte Garrelt Duin, Regionaldirektor des Regionalverbands Ruhr, der die Aktion unterstützte. Einer der abgebildeten 12 Spielzüge war das Tor von Nationalspieler Florian Wirtz im März gegen Frankreich, als dieser nach 8 Sekunden traf.

Die Kunstdrucke werden für einen guten Zweck verkauft. Auf Schalke finden 3 Gruppenspiele und 1 Achtelfinal statt.