Auch die erste Runde in der K.o.-Phase an der EURO 2024 wartete mit sehenswerten Treffern auf. Küren Sie Ihre Nummer 1.

Legende: Hat namhafte Konkurrenz Ruben Vargas' Schlenzer gegen Italien war eine Augenweide – doch läuft ihm einer den Rang ab? imago images/Zuma Press Wire

Nach der EM-Gruppenphase kürten die User von SRF Sport Xherdan Shaqiris Treffer gegen Schottland zum bislang schönsten Goal an der Endrunde in Deutschland. Wie sieht es nach den Achtelfinals aus? Kommt erneut ein Schweizer in die Kränze? Unten können Sie Ihre Stimme abgeben.