Der Achtelfinal an der EURO gegen Slowenien hat gezeigt: Cristiano Ronaldo entwickelt sich für Portugal immer mehr zu einer Hypothek. Für den 39-Jährigen ist es die letzte EURO.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Im Land des Europameisters von 2016 dürfte in den nächsten Tagen wieder besonders kontrovers über den Rekordnationalspieler (211 Spiele) und Rekordtorschützen (130 Tore) diskutiert werden. Sein Penalty-Fehlschuss in der Verlängerung blieb nur dank Goalie Diogo Costa ohne Folgen. In der 115. Minute rettete dieser gegen Benjamin Sesko, im Elfmeterschiessen parierte er alle 3 Versuche der Slowenen.

Von Ronaldos Schultern ist eine grosse Last abgefallen. Sein verwandelter Versuch im Penaltyschiessen war ihm fast schon unangenehm. «Zuerst war ich wahnsinnig traurig, jetzt bin ich glücklich. So ist der Fussball nun mal. Ich habe diesen Elfmeter verschossen, das ist mir selten passiert», beschrieb der 39-Jährige seine Gefühle.

Groteske Ronaldo-Show

Doch sein grosser Wunsch, das 1. Tor an seiner 6. EM-Endrunde, bleibt unerfüllt. Der Superstar wollte den Treffer förmlich erzwingen, steigerte sich fast schon in eine Schiesswut (7 Mal zog er ab). Doch fehlten oft das Timing bei der Ballkontrolle oder wenige Zentimeter, um per Kopf eine Flanke zu erreichen. Ronaldo verwarf immer wieder die Hände und haderte – auch mit sich selbst.

Einige Male kam Portugals Captain der Erlösung immerhin sehr nahe:

In der 34. Minute zischte sein Freistoss nur knapp über den Kasten. Den zweiten Freistoss (55.) parierte Oblak stark.

zischte sein Freistoss nur knapp über den Kasten. Den zweiten Freistoss (55.) parierte Oblak stark. In der 89. Minute hat «CR7» den Siegtreffer auf dem Fuss. Aus rund 10 Metern scheitert Ronaldo am slowenischen Schlussmann.

Es ist ohne Zweifel meine letzte EM.

Gerade die letzte Aktion legt die Vermutung nahe, dass der Ronaldo der früheren Jahre spätestens diese Chance genutzt hätte. Der EM-Rekordtorschütze (14) und älteste EM-Vorlagengeber der Geschichte muss weiter auf den nächsten ersehnten Rekord (jenen des ältesten EM-Torschützen) warten.

Und dieser Treffer müsste an dieser Endrunde in Deutschland fallen. Denn die sechste soll auch die letzte EM für den Superstar sein. Das kündigte Ronaldo nach dem Spiel an. «Es ist ohne Zweifel meine letzte EM», sagte er übereinstimmenden portugiesischen Medienberichten zufolge.

05:10 Video Zusammenfassung Portugal – Slowenien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 02.07.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 10 Sekunden.

Ein neuerliches Drama wie an diesem Montagabend in Frankfurt hat weder er verdient noch die Fussballwelt. Die vergossenen Tränen nach seinem Elfmeterfehlschuss in der 105. Minute waren voller Tragik, sogar Mama Dolores auf der Tribüne weinte mit. Sein Gebaren auf dem Platz mutete bisweilen pedantisch und kindlich an.