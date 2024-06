Vor 32 Jahren liess Peter Schmeichel sensationell die deutschen EM-Titelträume platzen. Sein Sohn Kasper will es ihm nun gleichtun.

Wie der Vater, so der Sohn

Legende: Stolze Söhne prominenter Väter Der 10-jährige Kasper Schmeichel (links) und Nicolai Laudrup präsentieren 1996 im Wembley den EM-Pokal. Getty Images/Adam Butler

Mit einem verschmitzten Grinsen stemmte der kleine Kasper Schmeichel den EM-Pokal in die Luft. Er war zehn Jahre alt, als er die Trophäe 1996 zu Ehren des damaligen Titelverteidigers Dänemark gemeinsam mit Nicolai Laudrup, Sohn von Brian, vor dem Start der EM in England im Wembley-Stadion präsentieren durfte.

Sein Vater Peter hatte den Pokal vier Jahre zuvor sensationell gegen Deutschland gewonnen. Kasper könnte es ihm am Samstag im Achtelfinal in Dortmund nun gleichtun und deutsche Titelträume platzen lassen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Achtelfinal zwischen Deutschland und Dänemark an der EURO 2024 sehen Sie am Samstag ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App. Peter Knäbel und Mladen Petric begleiten die Partie als Experten im Studio.

Schmeichel junior hofft auf dänische Party

Wie der Vater, so steht auch der Sohn im dänischen Tor, 32 Jahre und drei Tage nach der Sensation von Göteborg will er die DFB-Elf ähnlich zur Weissglut treiben, wie es Schmeichel senior tat. Im ikonisch bunten Sechskant-Trikot glänzte der damals 28-Jährige mit aussergewöhnlichen Paraden gegen Klinsmann und Co. – und polarisierte mit Zeitspiel: 19-mal spielten die Dänen den Ball zu ihm zurück.

02:27 Video Archiv: Als Jensen und Vilfort Dänemark zum Titel schossen Aus Sport-Clip vom 19.05.2016. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 27 Sekunden.

Und heute? Die Rückpassregel ist längst eingeführt, der VAR nicht mehr wegzudenken. Was bleibt, ist die Konstante Schmeichel. Die heutige Nummer eins forderte auf Instagram: «Lasst uns die dänische Party nach Dortmund verlegen.» Es wird nicht zuletzt auf ihn ankommen, wie vor 32 Jahren auf seinen Vater, der über Jahre hinweg der Rückhalt auch bei Manchester United war.

Legende: Ein Herz und eine Seele Kasper und Peter Schmeichel. imago images/Bildbyran

Der mittlerweile 37-jährige Kasper Schmeichel geht längst seinen eigenen Weg. Spätestens mit dem Gewinn der englischen Meisterschaft mit Leicester City 2016 hat er bewiesen, für eigene Sensationen gut zu sein.

Er ist an jeder Kreuzung mit mir verglichen worden. Das ist wirklich unfair.

«Mein Nachname war definitiv keine Hilfe», sagte Kasper selbst einmal der BBC. Vater Peter beteuerte: «Er ist an jeder Kreuzung mit mir verglichen worden. Das ist wirklich unfair.» Als Kaspers Profi-Karriere Formen annahm, machte er seinem Vater klar, was er von ihm brauche. «Ich fragte ihn, welche Rolle ich für ihn spielen soll. Agent? Berater? Er antwortete: Ich will, dass du mein Vater bist», schilderte Peter Schmeichel das wegweisende Gespräch.

04:03 Video Archiv: Ein torloses Unentschieden gegen Serbien reicht Dänemark zum Weiterkommen Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 25.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 3 Sekunden.

Wenn der Vater den Sohn interviewt

Seither begleitet er seinen Sohn, ist regelmässig im Stadion. Als TV-Experte scheut er aber auch nicht davor zurück, die Leistungen seines Sohn zu beurteilen. Zuletzt kam es gar zum Live-Interview. Peter Schmeichel, als Reporter für den US-Sender Fox News tätig, umarmte Kasper nach dem 1:1 gegen England vor laufender Kamera stolz. Im Gegenzug überliess ihm Kasper sein verschwitztes Trikot.

Auch am Samstag wird er seinen Sohn ganz genau beobachten. Die Umarmung scheint gewiss – fraglich bleibt nur: Muss er trösten oder wird er mitfeiern?