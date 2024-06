Toppt die Nati den Viertelfinal-Einzug 2021? Wer wird am Ende Europameister? Und wer schiesst am meisten Tore? Sagen Sie es uns.

Legende: Worüber darf sich die Nati in diesem Sommer freuen? Vor 3 Jahren war der Jubel nach dem Achtelfinalsieg über Frankreich grenzenlos. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Nur noch wenige Tage dauert es, bis die Fussball-EURO 2024 beginnt. Nach dem Eröffnungsspiel Deutschland – Schottland am 14. Juni greift die Nati einen Tag später gegen Ungarn ins Turniergeschehen ein. Wir wollen von Ihnen wissen, wie sich die Nati in Deutschland schlägt. Stimmen Sie ab:

Wie weit kommt die Schweiz? Europameister, Final, Halbfinal, Viertelfinal, Achtelfinal, Out in der Vorrunde

Vor 3 Jahren krönte sich Italien im Elfmeterschiessen gegen England zum Europameister. Verteidigt die «Squadra Azzurra» ihren Titel an diesem Turnier? Schnappt sich einer der grossen Favoriten den Pokal? Oder erleben wir eine Überraschung wie zum Beispiel 2004, als sich Griechenland sensationell zum Titel kämpfte?

Wer wird Europameister? Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Portugal, Schweiz, Spanien, Ein anderes Land

Eine der begehrtesten individuellen Trophäen an einem Grossanlass ist jene für den besten Torschützen. 2021 gewann Cristiano Ronaldo die Auszeichnung vor Patrik Schick. Das Duo traf jeweils 5 Mal, der Portugiese lieferte zudem noch eine Vorlage und setzte sich so vor dem Tschechen durch. Beide sind auch in diesem Jahr wieder dabei. Wer hat in diesem Jahr den besten Torriecher?