Ihre ersten beiden Gruppenspiele wird die Schweiz an der EURO in Köln bestreiten. Das letzte Spiel an einem Grossanlass hier ist allerdings in schlechter Erinnerung.

Köln, wo die Schweiz ihre EM-Kampagne 2024 am Samstag gegen Ungarn eröffnen und am Mittwoch gegen Schottland fortsetzen wird, ist für die Schweizer Nati kein neues Pflaster.

Von der aktuellen Mannschaft starteten hier im Herbst 2020 in der Nations League gleich 9 Spieler gegen Deutschland und erreichten ein spektakuläres 3:3. Der Wermutstropfen dabei: Nach zwischenzeitlichen 2:0- und 3:2-Führungen fühlte sich das Remis am Ende fast als Niederlage an. Und weil die Partie während Corona ausgetragen wurde, fand sie vor leeren Rängen statt.

04:41 Video Archiv: Nach zweimaliger Führung spielt die Nati gegen Deutschland 3:3 Aus Sport-Clip vom 13.10.2020. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 41 Sekunden.

Richtig schlecht sind die Erinnerungen an den 26. Juni 2006 und den letzten Schweizer Auftritt in der Domstadt an einem Grossanlass. Im WM-Achtelfinal gegen die Ukraine winkte der Nati damals die historische Chance, endlich den Viertelfinal an einer Endrunde zu erreichen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das EM-Startspiel der Schweizer Nati gegen Ungarn am Samstag ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App (Spielstart um 15:00 Uhr). Auf Radio SRF 3 wird das Spiel durchgehend begleitet.

Doch das Spiel war zäh und endete nach 120 Minuten 0:0. Der heutige RTS-Experte Johan Djourou, der wegen einer Verletzung nach einer halben Stunde vom Platz musste, erinnert sich an ein «sehr enges Duell mit sehr wenigen Chancen». Das Magazin 11Freunde schrieb 2021 in einem Artikel weniger schmeichelhaft vom «vielleicht schlechtesten Fussballspiel aller Zeiten».

03:57 Video Zu Gast im «Knobelbecher»: Eine Reportage aus dem fussballverrückten Köln Aus Sport-Clip vom 14.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 57 Sekunden.

3 Penaltys, 0 Tore

So musste am Ende das Penaltyschiessen entscheiden. Nachdem Pascal Zuberbühler die Kurzentscheidung mit einer Parade gegen den Versuch von Superstar Andrej Schewtschenko perfekt lanciert hatte, scheiterten auf Schweizer Seite der Reihe nach Marco Streller, Tranquillo Barnetta und Ricardo Cabanas. Nach nur 3 Versuchen und ohne Treffer schied die Nati so aus und verpasste den angepeilten Viertelfinal.

An der EURO 2024 will die Nati weit kommen. Einen ersten Schritt dahin könnte sie mit einem guten Resultat gegen Ungarn tun. Dafür wären Tore – anders als 2006 – aber von Vorteil.

