Legende: Das Herz des slowakischen Spiels Stanislav Lobotka. Imago/Sopa Images

Manchmal reichen Statistikblätter, um den Wert eines Spielers zu erkennen. Oder einige Videoszenen genügen, um die Fans in den Bann zu ziehen. Stanislav Lobotka gehört zu keiner der beiden Sorten, weder ist er für die spektakulären Dribblings zuständig noch für die vielen Skorerpunkte. In den letzten beiden Saisons mit Napoli gelangen ihm ein Tor und zwei Assists.

Und doch: Als Xavi im März, damals noch Barcelona-Trainer, vor dem Duell der Katalanen in der Champions League gegen Napoli gefragt wurde, welchen Spieler er vom Gegner gern übernehmen würde, lautete die Antwort des früheren spanischen Spielmachers: Stanislav Lobotka. Nicht der nigerianische Topskorer Victor Osimhen oder der georgische Dribbelkünstler Khvicha Kvaratskhelia.

In Italien erstaunte der Wunsch von Xavi nicht. Dort ist Lobotka längst als Spieler für den Unterschied identifiziert worden. In der Meistersaison von Napoli schaffte er es in das Team des Jahres und von Andrea Pirlo, der italienischen Variante von Xavi, erhielt er die Auszeichnung «bester Spielmacher der Serie A».

Auf den Spuren von Xhaka und De Bruyne

«Wir haben es vielen Leuten gezeigt, die nicht an uns und die Taktik unseres Trainers geglaubt haben», sagte Lobotka nach dem 1:0-Überraschungssieg gegen Belgien und ergänzte ohne ein Schmunzeln: «Ich liebe es, wenn niemand an uns glaubt. Das ist der Moment, in dem jeder glänzen kann.»

Man habe die Qualifikation für die Achtelfinals als geschlossene Mannschaft erreicht, sagte Lobotka einige Tage später und darauf sei er besonders stolz.

Zweimal – wie neben ihm in der EM-Vorrunde nur Granit Xhaka, N'Golo Kanté und Kevin de Bruyne – wurde Lobotka als «Player of the Match» ausgezeichnet. Im Zentrum des slowakischen Dreiermittelfelds ist er genauso zuständig für das Stoppen der generischen Angriffe wie für das Lancieren der eigenen Konter.

Dabei brilliert er mit Pässen aller Art. In seiner Hand liegen die Fäden des Spiels der Slowaken, die gegen England ähnlich krasse Aussenseiter sind wie gegen Belgien.

Barcelona oder doch ein Engländer?

Lobotka steht seit viereinhalb Jahren bei Napoli unter Vertrag, seit ihn die Italiener für 20 Millionen Euro von Celta Vigo übernommen haben. Mit bald 30 Jahren steht der nächste Karriereschritt bevor.

Der FC Barcelona war sich mit ihm schon fast einig, machte aber vorerst einen Rückzieher nach der Entlassung von Xavi. Ein Entscheid, den die Katalanen bereuen könnten, denn der Preis für den noch bis 2027 in Neapel unter Vertrag stehenden Spielmacher ist gestiegen. Und könnte weiter steigen, wenn Lobotka am Sonntag auch noch englische Klubs für sich begeistert.