Historische Siege und Ohrfeigen: In den letzten 116 Jahren gab es einige spezielle Länderspiele gegen den grossen Nachbarn. Wir blenden vor dem Gipfeltreffen am Sonntag an der EURO 2024 zum Vorrundenabschluss zurück.

53 Mal hat die Schweiz seit 1908 bereits gegen Deutschland gespielt. Nur auf Italien (61) traf die SFV-Auswahl öfter. Die Bilanz sieht mit nur 9 Siegen und 8 Remis bei 36 Niederlagen und einem Torverhältnis von 69:142 düster aus. Neben bitteren Niederlagen gab es dennoch einige grossartige Schweizer Auftritte.

5. April 1908: Schweiz - Deutschland 5:3

Das 3. Spiel in der Schweizer Länderspielgeschichte ist gleichzeitig die Premiere für die DFB-Auswahl. Auf dem Landhof in Basel gerät die Schweiz schon nach 6 Minuten in Rückstand. Bis zur 32. Minute gelingt aber die Wende zum 3:1. Hans Kämpfer (YB) und Siegfried Pfeiffer (Basel) treffen für die Schweiz doppelt, dazu kommt ein deutsches Eigentor. Die deutschen Spieler erfahren übrigens via Zeitung von ihrem Aufgebot und treten ohne Trainer an.

9. Juni 1938: Schweiz - Deutschland 4:2

Es ist – in einer dunklen Zeit – noch immer eine der hellsten Stunden in der Schweizer Länderspielhistorie: der Sieg über das Deutsche Reich im Wiederholungsspiel des WM-Achtelfinals im Pariser Prinzenpark. Nach 0:2-Rückstand schiessen Genia Walaschek, Alfred Bickel und Doppeltorschütze André Abegglen die Nati zur Sensation. Die Deutschen, die sich wenige Monate nach dem «Anschluss» mit österreichischen Spielern verstärken können, zeigen vor Spielbeginn den Hitlergruss.

01:05 Video 1938: Legendärer Sieg über Grossdeutschland Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

12. Juli 1966: Deutschland - Schweiz 5:0

Die WM in England startet für die Nati mit einem Debakel. Mann des Spiels ist der 20-jährige Franz Beckenbauer mit zwei Toren. Auch Helmut Haller trifft doppelt, den ersten Treffer erzielt Sigfried Held. Nicht im Schweizer Kader stehen nach der skandalumwitterten «Nacht von Sheffield» Köbi Kuhn, Werner Leimgruber und Ersatzhüter Leo Eichmann. Sie werden von Trainer Alfredo Foni suspendiert, weil sie am Vorabend eine Stunde nach dem «Zapfenstreich» ins Hotel zurückkehren. Alkohol und Frauen sind im Spiel. Der Verband reagiert und fliegt die Ehefrauen ein, trotzdem ist das Turnier für die Schweiz zwei Niederlagen später zu Ende.

00:50 Video 1966: Die BRD deklassiert die Schweiz an der WM in England Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

26. Mai 2012: Schweiz - Deutschland 5:3

Eren Derdiyok ist die grosse Figur beim Schweizer Spektakelsieg im St. Jakob-Park, dem ersten Erfolg über Deutschland seit 56 Jahren. Dem Stürmer gelingt ein (unechter) Hattrick. Neben Admir Mehmedi reiht sich sogar Rechtsverteidiger Stephan Lichtsteiner in die Torschützenliste ein. Granit Xhaka ist schon vor 12 Jahren dabei, Yann Sommer sitzt als Back-up für Diego Benaglio auf der Bank. Ein ganz übles Debüt mit 5 Gegentoren erlebt auf der Gegenseite Marc-André ter Stegen.

04:02 Video 2012: Derdiyok erledigt Deutschland fast im Alleingang Aus Sport-Clip vom 26.05.2012. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 2 Sekunden.

13. Oktober 2020: Deutschland - Schweiz 3:3

Dass die Nati auf deutschem Boden bestehen kann, beweist sie im Rahmen der Nations League in Köln. Mario Gavranovic und Remo Freuler schiessen eine 2:0-Führung heraus, Timo Werner verkürzt. Nach wilden 5 Minuten in der 2. Halbzeit und Toren durch Kai Havertz, erneut Gavranovic und Serge Gnabry endet das Spiel remis. Vom damaligen Schweizer 23-Mann-Kader unter Vladimir Petkovic sind 11 Spieler auch an der EURO 2024 dabei. Nur Fabian Schär dürfte sich ungern an die Partie erinnern: Er sieht in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte.