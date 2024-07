Scott Sutter kommt auf zwei Länderspiele für die Schweiz. Doch den in London geborene früheren Fussballprofi verbindet auch einiges mit England. Vor dem EM-Viertelfinal konnte SRF mit dem heute 38-Jährigen sprechen.

Schweiz oder England: Zu wem hält Sutter am Samstag?

«Diese Frage wird mir oft gestellt. Ich bin ganz klar für die Schweiz. Früher war ich grosser England-Fan und habe auch entsprechend mitgefiebert, auch als ich in der Schweiz gelebt habe. Nach längerer Zeit – insgesamt 16 Jahren in der Schweiz und mit meinen Einsätzen für die Nati – hat sich das aber geändert. Meine Frau ist Schweizerin, wir haben immer noch ein Haus in der Nähe von Bern.»

00:30 Video Sutter: «Früher habe ich mit England mitgefiebert» Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 06.07.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Wer ist Favorit?

«Das ist ein geiler Match. Ich wollte unbedingt, dass es dazu kommt. Ich finde es immer toll, wenn ein kleineres Land die Underdog-Rolle übernimmt. Obwohl, wenn man die Form der beiden Mannschaften anschaut, kann man eigentlich sagen, dass die Schweiz favorisiert ist. Das ist sehr speziell.»

Gibt es noch Kontakte zu Schweizer Spielern?

«Michel Aebischer war mit mir bei YB. Ich folge ihm auf Instagram, wo wir ab und zu Nachrichten austauschen. Kwadwo Duah und Yvon Mvogo kenne ich auch noch aus YB-Zeiten. Loris Benito ist ja leider nicht dabei, zu ihm pflege ich einen engen Kontakt.»

00:44 Video Sutter: «Tausche mit Aebischer Nachrichten aus» Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 06.07.2024. Bild: Freshfocus/Urs Lindt abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

War es ein Thema, das Spiel live im Stadion in Düsseldorf zu verfolgen?

«Ich hätte das Spiel gerne gesehen. Es ist jedoch schwierig, an Tickets zu kommen, auch als ehemaliger Nationalspieler. Am Samstag spielt aber ohnehin noch Orlando City. Kaka wird in die Hall of Fame aufgenommen.»

Zur Person Box aufklappen Box zuklappen Scott Sutter siedelte als 16-Jähriger in die Schweiz, die Heimat seines Vaters, über. Im Profifussball fasste er zwei Jahre später bei GC Fuss. Am längsten spielte der Rechtsverteidiger in Bern. Nach acht Jahren bei den Young Boys wechselte er 2017 in die nordamerikanische Profiliga MLS zu Orlando City. Seit seinem Rücktritt 2020 ist er als Trainer im Nachwuchsbereich tätig.

Wer zieht in den Halbfinal ein?

«Die Schweiz hat ein überragendes Turnier gespielt bis jetzt. England dagegen konnte das Potenzial überhaupt nicht ausschöpfen. Nur: Die Engländer haben genug Talent in der Mannschaft, um das plötzlich trotzdem abrufen zu können. Mein Tipp ist aber ein 1:0 für die Schweiz. Sie tritt als Einheit auf. Wer das Spiel gewinnt, hat für mich gute Chancen, auch in den Final vorzustossen.»