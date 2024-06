Am Dienstag testet die Schweizer Nati zuhause gegen Estland. Vor allem in der Offensive ist eine Steigerung nötig.

Eine Woche ist es noch bis zur Abfahrt der Schweizer Nati an die EURO 2024 in Deutschland. Viel Zeit, um Dinge umzustellen und sich einzuspielen, bleibt nicht mehr. Umso wichtiger ist es für Murat Yakin und seine Spieler, auch die beiden Testspiele gegen Estland und Österreich zur Feinjustierung zu nutzen.

2,3 Tore weniger als vorher

Der Bereich mit dem grössten Potenzial ist denn auch schnell gefunden: Die Offensive, wo die Leichtigkeit im Verlauf des letzten Jahres verschwunden ist. In den letzten 5 Partien erzielte die Nati gegen Israel, den Kosovo, Rumänien, Dänemark und Irland nie mehr als 1 Tor. Im Schnitt sind es gerade einmal 0,6 Treffer pro Spiel – in den 7 Partien zuvor waren es 2,9 gewesen.

Kein Wunder, will Yakin beim Duell mit Estland am Dienstagabend in Luzern «nicht experimentieren», aber gleichzeitig in der Offensive «die eine oder andere Möglichkeit testen». Er verriet auch, dass etwa Kwadwo Duah und Steven Zuber die Chance erhalten werden, Werbung in eigener Sache zu machen.

Wenn es um die Nati geht, spüren die Spieler sowieso keine Müdigkeit.

Auf Joël Monteiro angesprochen, der bereits nach dem ersten Cut wieder abreisen musste, erklärte der Nati-Trainer: «Er hat spannende Ansätze, die wir auf dem Radar behalten werden. Die mangelnde internationale Erfahrung sprach am Ende aber eher für die anderen.»

Ansonsten gehe es bereits jetzt darum, sich als Mannschaft einzuspielen. «Die Jungs wollen spielen, auch die, die eine lange Saison hatten. Sie hatten jetzt ein wenig Zeit, sich zu erholen und wenn es um die Nati geht, spüren sie sowieso keine Müdigkeit.»

Bangen um Embolo und Zakaria

Noch nicht richtig mit an Bord sind weiterhin Breel Embolo und Denis Zakaria. Das Monaco-Duo laboriert weiterhin an Verletzungen. «Bei ihnen sieht es gut aus, wir haben aber noch keine Garantie, dass es reicht», so Yakin. Auch von diesen beiden Personalien werde es am Ende abhängen, ob man mit 24 oder 26 Spielern an die EURO reisen werde.

Zunächst geht es für die Nati aber am Dienstag in Luzern gegen Estland. Gegen die Nummer 123 der Welt hat die Nati in 4 Spielen immer gewonnen und noch kein Gegentor erhalten. Dabei soll es bleiben, auch wenn das Resultat nicht im Vordergrund steht. Yakin will, dass sein Team «dominant Fussball spielt, wie wir es uns gewohnt sind. Jeder kann sich noch einmal zeigen. Die Defensive soll stabil stehen und die Offensive Effizienz zeigen.» Gegen Österreich am Samstag gebe es dann ein anderes Spiel.

Dann wird übrigens auch schon das definitive Aufgebot Yakins bekannt sein. Er muss wie alle anderen Nationaltrainer sein definitives EM-Kader bis am 7. Juni festlegen. Die nächsten Tage und das Duell mit Estland sind also die letzte Runde im «EURO-Casting».

