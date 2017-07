Das Spiel der letzten Chance

Heute, 23:08 Uhr

Für das Frauen-Nationalteam geht es an der EM in den Niederlanden bereits im zweiten Spiel am Samstag gegen Island um Sein oder Nichtsein.

Bernauer: «Die Isländerinnen werden kämpfen bis zum Umfallen» Crnogorcevic: «Gegen Island wird es zur Sache gehen» Voss: «Dürfen nicht kopflos nach vorne stürmen» Bernauer: «Die Isländerinnen werden kämpfen bis zum Umfallen» 1:37 min, vom 21.7.2017

Crnogorcevic: «Gegen Island wird es zur Sache gehen» 1:53 min, vom 21.7.2017

Voss: «Dürfen nicht kopflos nach vorne stürmen» 0:50 min, vom 21.7.2017 Wollen die Schweizerinnen nicht vorzeitig den Traum vom Einzug in die K.o.-Phase der besten 8 begraben, sind am Samstag Punkte gefordert. Bei einer weiteren Niederlage droht der SFV-Auswahl bereits nach 2 Partien das Aus. « Ein Sieg gegen Island ist ein Muss. Am besten mit ein paar Toren Unterschied. » Lia Wälti

Lia Wälti hatte bereits unmittelbar nach der Pleite gegen Österreich gesagt, was Sache ist: «Ein Sieg gegen Island ist ein Muss. Am besten mit ein paar Toren Unterschied.» Frankreich feiert gegen Island Mini-Sieg Einfacher als gegen Österreich wird die Aufgabe gegen Island aber nicht. Die Nordländerinnen kassierten beim 0:1 im Auftaktspiel gegen Frankreich erst in der Schlussphase durch einen Penalty den Gegentreffer. Unangenehme Spielweise Der EM-Viertelfinalist von 2013 hatte sich wie die Schweiz souverän für die Endrunde qualifiziert. Trainer Freyr Alexandersson muss in den Niederlanden allerdings auf 3 Teamstützen verzichten. Viggosdotir: «Wir werden Vollgas geben» Zu den Stars bei Island zählt Captain Sara Gunnarsdottir, die im Lager der Schweizerinnen bestens bekannt ist. Die Mittelfeldspielerin ist bei Wolfsburg Teamkollegin von Lara Dickenmann, Vanessa Bernauer und Noëlle Maritz. Gunnarsdottir steht symbolisch für die Spielweise der Isländerinnen. «Sie rennen und rennen und geben Volldampf», so Bernauer. «Sie sind mindestens so stark wie Österreich.» « Eigentlich haben wir nichts mehr zu verlieren. » Vanessa Bernauer

Gegen Island folgt nun der Charaktertest; das Team ist spielerisch, kämpferisch und mental gefordert. «Eigentlich haben wir nichts mehr zu verlieren», sagte Bernauer. Womöglich liegt den Schweizerinnen diese Rolle besser. Die Schweizer Niederlage zum EM-Auftakt 3:13 min, aus sportaktuell vom 18.7.2017 Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 20.7.17, 22:20 Uhr

bbi/sda