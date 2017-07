Engländerinnen siegen dank Traumstart

Heute, 22:34 Uhr

England hat an der Frauen-EM in den Niederlanden Spanien in der Gruppe D 2:0 besiegt. In Breda waren Francesca Kirby und Millie Taylor erfolgreich.

Engländerinnen schlagen Spanien souverän 1:25 min, vom 23.7.2017 Die Engländerinnen legten in Breda gegen Spanien los wie die Feuerwehr. Nach nur gerade 2 Minuten schloss Francesca Kirby einen schnell ausgeführten Angriff der «Three Lionesses» cool mit dem 1:0 ab. Keine 3 Zeigerumdrehungen später erzielte Millie Bright das vermeintliche 2:0, doch der Treffer wurde zu unrecht wegen Offsides aberkannt. 5 Minuten vor Schluss brachte Jodie Taylor den Sieg für England ins Trockene. Die 31-Jährige hatte bereits im 1. Gruppenspiel gegen Schottland mit 3 Toren geglänzt. Damit haben die Engländerinnen in der Gruppe D beste Chancen auf das Erreichen der Viertelfinals. Mit 6 Punkten liegen sie vor Spanien und Portugal an der Tabellenspitze. Portugiesinnen mit Premierensieg Zuvor hatte Portugal den ersten EM-Sieg gefeiert. Im Duell der Endrunden-Neulinge besiegte das Team von Francisco Neto Schottland mit 2:1.

sas/agenturen