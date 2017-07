Jubel in Orange: Niederlande im Halbfinal

Hollands Fussballerinnen stehen an der Heim-EM im Halbfinal. Das Team von Trainerin Sarina Wiegman setzte sich mit 2:0 gegen Ex-Europameister Schweden durch.

Penalty verweigert, Freistoss geht rein 0:55 min, vom 29.7.2017

Die Tore erzielten Lieke Martens in der 33. Minute per Freistoss und Vivianne Miedema nach 64 Minuten. Das vermeintliche Anschlusstor der Schwedinnen in der 81. Minute durch Lotta Schelin wurde wegen Offsides aberkannt.

Schon in der Vorrunde hatten die Gastgeberinnen mit drei Siegen überzeugt, während Schweden durch eine Niederlage gegen Italien den Gruppensieg verschenkte.

Wieder gegen England?

Im Halbfinal treffen die Niederländerinnen auf den Sieger des Viertelfinals England - Frankreich. Sollten sich dabei die Kickerinnen von der Insel durchsetzen, käme es zur Reprise des Halbfinals von 2009. Damals gewannen die Engländerinnen mit 2:1 nach Verlängerung.