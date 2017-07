Julian Nagelsmann: «Frauen heulen viel weniger rum»

Der Trainerjungstar von Bundesligist Hoffenheim hat eine dezidierte Meinung zum Thema Frauenfussball. Er spricht von «brutal ehrlichem Sport».

Der Frauenfussball hat einen prominenten Supporter aus der Bundesliga. Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann (29) äusserte sich am Rande des Trainingslagers in Österreich zur Frauen-EM, die er am Fernsehen mitverfolgt. Und sprach von einem «brutal ehrlichen Sport». Vor allem zwei Punkte gefallen dem deutschen Trainer des Jahres 2016: