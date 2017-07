Niederlande starten erfolgreich in die Heim-EM

Die Niederlande haben an der EURO im eigenen Land einen Auftakt nach Mass erwischt. Die Gastgeberinnen setzten sich gegen Mitfavorit Norwegen mit 1:0 durch.

Der Siegtreffer von Van de Sanden 0:34 min, vom 16.7.2017

Shanice van de Sanden vom FC Liverpool gelang in der 66. Minute per Kopf der entscheidende Treffer gegen den zweifachen Europameister aus Norwegen.

Hochverdienter Sieg

Der Sieg der Gastgeberinnen war hochverdient. Vor allem in der ersten Halbzeit liessen die Niederländerinnen mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt.

Die Partie in Utrecht fand vor 21'732 Zuschauern statt. Das bedeutet Rekordkulisse für den niederländischen Frauenfussball. In der zweiten Partie der Gruppe A treffen am Abend Dänemark und EM-Neuling Belgien in Doetinchem aufeinander.

Die Schweiz startet am Dienstag

Die Schweiz steht am Dienstag erstmals im Einsatz. In Deventer trifft das Team von Martina Voss-Tecklenburg um 18.00 Uhr auf Österreich.