Schweiz scheitert nach Thalmanns Aussetzer

Die Frauen-Nati ist bei der EURO in den Niederlanden auf ärgerliche Weise ausgeschieden. Trotz 73-minütiger Überzahl und 1:0-Führung resultierte gegen Frankreich nur ein 1:1.

Die Schweiz ist bis in die Schlussphase auf Siegkurs, ehe der unnötige Ausgleich fällt

Die Nati darf ab der 17. Minute in Überzahl spielen, 2 Minuten später köpfelt Ana-Maria Crnogorcevic das 1:0

Den Gruppensieg sichert sich Österreich dank einem 3:0 gegen Island – mit 7 Punkten aus 3 Spielen ist das «Team Austria» die grosse Überraschung

Thalmann greift daneben

Das Unheil kam in der 76. Minute – und es kam aus dem Nichts: Nach einem Foulpfiff in Strafraumnähe trat Camille Abily den Ball direkt aufs Tor. Die Schweizer Schlussfrau Gaëlle Thalmann versuchte den haltbaren Schuss über die Latte zu lenken, griff aber daneben und liess das Leder passieren.

Dieser Lapsus brachte die Schweizerinnen um den Lohn einer kämpferischen Leistung. Das 1:1 ist zu wenig, um in die Viertelfinals einzuziehen. Die beiden Tickets gehen an Gruppensieger Österreich und Frankreich.

Nach der Pause zu wenig gemacht

Das Out alleine am Fehlgriff von Thalmann festzumachen, wäre aber falsch. Die Schweizerinnen müssen sich als Team an der eigenen Nase nehmen.

Denn nach einer frühen roten Karte gegen die Französin Eve Perisset (17./nach einer Notbremse an Ramona Bachmann) und dem herrlichen Kopfballtor zum 1:0 durch Ana-Maria Crnogorcevic (19.) sprach alles für die Schweiz.

Freistoss Moser, Kopfball Crnogorcevic, Tor Schweiz

Doch nach einer guten 1. Halbzeit agierten die Schweizerinnen nach dem Seitenwechsel zu ängstlich und zu ungenau. Die aufopferungsvoll kämpfende Bachmann war als einzige Offensivkraft gegen dezimierte Französinnen Mal für Mal auf verlorenem Posten.

So blieben die Französinnen spielbestimmend und erzielten auch im 3. Gruppenspiel ihren einzigen Treffer nach einem Standard.

