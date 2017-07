Zwischen Durchmarsch und Gegenwind

An der Frauen-EM in den Niederlanden stehen die Viertelfinals an. Neben dem Gastgeber vermochte von den Favoritinnen bislang erst England zu überzeugen.

Bild in Lightbox öffnen. In den Viertelfinals kommt es zu folgenden Duellen: Samstag, 18.00 Uhr: Niederlande - Schweden

Samstag, 20.45 Uhr: Deutschland - Dänemark

Sonntag, 18.00 Uhr: Österreich - Spanien

Sonntag, 20.45 Uhr (live SRF zwei): England - Frankreich Der Gastgeber Die Niederlande hielten dem Druck der Öffentlichkeit stand. Sie qualifizierten sich ohne Verlustpunkt für die Viertelfinals. Die «Elftal» überzeugte in der Gruppenphase mit gepflegtem Passspiel und starker Defensive. Prunkstück im 4-3-3 ist neben der Achse im Zentrum um Captain Sherida Spitse das Flügelspiel. Rechts wirbelt die schnelle Shanice van de Sanden, links die technisch überragende Lieke Martens. Deutschland schlägt Russland dank 2 Elfmetern Der Titelverteidiger Obwohl sich Deutschland souverän für die K.o.-Phase qualifiziert hat, steht der achtfache Europameister in der Kritik. 4 Tore, 3 davon vom Penaltypunkt, sind mager. Nun wartet mit Dänemark ein defensiv starkes Team. «Wir liegen jetzt nicht da, umarmen uns ständig, sonnen uns, haben die rosarote Sonnenbrille auf und glauben, dass alles schön ist», so Steffi Jones, die an ihrem 1. Turnier als Bundestrainerin medialen Gegenwind spürt. Die Überraschung Das Überraschungsteam des Turniers ist Österreich. Der EM-Neuling nahm den Schwung des Startsiegs gegen die Schweiz mit und qualifizierte sich als Gruppensieger für die Viertelfinals. Die ÖSV-Frauen überzeugten mit Teamgeist, taktischer Disziplin und Effizienz im Abschluss. Damit lösten sie eine Euphorie aus. Knapp 900'000 TV-Zuschauer (Marktanteil 34 Prozent) sahen auf ORF den 3:0-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Island. Englands Frauen kantern Schottinnen nieder Das Schlagerspiel Den bislang stärksten Eindruck hinterliess England. Die «Lionesses» feierten beim 6:0 gegen Schottland den bislang einzigen Kantersieg des Turniers und gewannen die Gruppe D ohne Verlustpunkt. Als «Belohnung» treffen die Engländerinnen zum Auftakt der K.o.-Phase auf Frankreich, das in der Vorrunde nicht überzeugte und gegen die Schweiz nur mit viel Mühe ein vorzeitiges Ausscheiden verhinderte. Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 27.7.2017, 22:30 Uhr

