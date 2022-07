Am Sonntag schied die Schweizer Frauen-Nati an der Women's E in England aus, am Tag danach überwiegt die Enttäuschung. Hoffnung gibt den Beteiligten die gute Stimmung in den Stadien sowie in der Schweiz.

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nach einer schlechten Nacht am Morgen auf, checken Ihre Nachrichten auf dem Smartphone: Mitleid und Aufmunterungs-Wünsche erscheinen.

Schweizerinnen sind heimgereist Box aufklappen Box zuklappen Bereits einen Tag nach dem EM-Abenteuer ging es für die Schweiz zurück in die Heimat. Das Team flog Mitte Nachmittag verspätet von Birmingham nach Zürich ab.

So dürfte es wohl auch der Schweizer Frauen-Nati am Montagmorgen ergangen sein, am Abend zuvor war der Traum vom Viertelfinal-Einzug an der EURO geplatzt. Trotzdem nahmen sich Exponentinnen und Exponenten des Teams Zeit, für einen Rück- und Ausblick vors SRF-Mikrofon zu stehen:

Tatjana Haenni, Direktorin Frauenfussball SFV

Die Frau an oberster Stelle stuft die Leistungen der Nati zwar mit gemischten Gefühlen ein, verspürt aber trotzdem grosse Dankbarkeit für die grosse Unterstützung: «Über 1000 Schweizer Fans waren am Sonntag in Sheffield, auch in der Schweiz war der Rückhalt gross. Das gibt und Mut.» Im untenstehenden Video sagt die Verantwortliche, wofür sie diesen Mut gebrauchen will und was dies mit dem französischen Hochgeschwindigkeits-Zug TGV zu tun hat.

03:56 Video Tatjana Haenni: «Grosses Interesse in der Schweiz gibt uns Mut und Hoffnung» Aus Sport-Clip vom 18.07.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 56 Sekunden.

Lia Wälti, Kapitänin Besser als andere einschlafen konnte nach eigener Aussage Wälti; auch bei ihr «überwiegt die Enttäuschung» aber, weil man der Überraschung nah war. «Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns, im Turnier haben wir uns gegen grosse Gegner gut geschlagen», so die Arsenal-Akteurin.

04:13 Video Lia Wälti: «Wir konnten die Leute packen und sie begeistern» Aus Sport-Clip vom 18.07.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 13 Sekunden.

Nils Nielsen, Trainer

Ähnliches sagt auch der Däne. Aus den knappen Niederlagen gegen die Top-Teams Schweden und Niederlanden leitet er Ambitionen ab: «Wir müssen in verschiedenen Bereichen zulegen, vor allem gegen Spielende braucht es bessere Lösungen. Nur so können wir auch die Besten schlagen.»