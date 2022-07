Ganz privat machte der Schweizer Kolumnist und Kabarettist Bänz Friedli sich auf nach England. Und besucht als Fan und Verfechter des Frauenfussballs die EM-Endrunde – während sein aktuelles Programm im Sommer pausiert. Auf SRF gibt er Einblick in seine Interrail-Reise zu den Spielen der Schweizerinnen und an weitere Matches bis hin zum Final.

01:15 Video Er gönnt sich die Frauen-EM von A bis Z: Bänz Friedli Aus Sport-Clip vom 09.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Seit Jahren macht Friedli sich für den Frauenfussball stark, in seinem Bühnenstück sagt er, wenn Frauen spielten, sei dies «ds bessere Schutte»: fairer, friedlicher, ohne Mätzchen. Für SRF Sport schildert er in kurzen Sequenzen, wie er die Zugreisen, Begegnungen mit Anhängerinnen des Schweizer Teams und die Fussballbegeisterung im Mutterland erlebt, wo das Essen am besten schmeckt, durch welche Städte er am liebsten joggt – und wie er im Stadion mit Lia Wälti & Co. fiebert und leidet.

In der 1. Folge (siehe Video unten) erklärt Friedli, wie die Stimmung bei seinem 1. Stadionbesuch während der EURO war.

01:10 Video Folge 1: «Niemand reklamiert, kaum Schwalben – und die Fans sind friedlich» Aus Sport-Clip vom 09.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

In der 2. Folge (Video unten) spricht er darüber, warum Trikots so wichtig sind – der eigene Name (eigentlich) aber nicht auf die Beflockung gehört.