Die Niederlande kommen an der EURO in der Gruppe C gegen Portugal zu einem 3:2-Pflichtsieg.

Der Titelverteidiger gibt eine frühe 2:0-Führung aus der Hand, erst ein Traumtor von Danielle van de Donk stellt den Erfolg sicher.

Die Schweiz muss sich Schweden trotz guter Leistung knapp geschlagen geben.

Die Niederlande nimmt an der Women's EURO dank dem 1. Sieg im 2. Spiel Kurs in Richtung Viertelfinal. Die amtierenden Europameisterinnen bekundeten gegen ein aufsässiges Portugal aber erstaunlich viel Mühe, um die budgetierten drei Punkte einzufahren.

Erst ein Geniestreich von Danielle van de Donk nach rund einer Stunde vermochte die Nerven der niederländischen Fans zu beruhigen. Die Stürmerin kam an der Strafraumgrenze an den Ball und bezwang Ines Pereira im Portugal-Tor mit einem herrlichen Schuss ins hohe Eck zum 3:2-Siegtreffer.

Portugal macht 0:2-Rückstand wett

Im Vergleich zum Startspiel gegen Schweden (1:1) war der niederländische Trainer Mark Parsons zu vier Wechseln gezwungen worden. Den verletzungsbedingten Änderungen zum Trotz brauchten die grossen Favoritinnen gegen Portugal zunächst keine Anlaufschwierigkeiten – im Gegenteil.

Noch keine sieben Minuten waren in Leigh gespielt, als Damaris Egurrola nach einem Eckball zur frühen Führung einnickte. Die Lyon-Söldnerin war eine der Spielerinnen, die neu in die Startelf gerückt war. Keine zehn Minuten später musste Pereira ein zweites Mal hinter sich greifen. Nachdem ihre Vorderleute einen Eckball nur ungenügend geklärt hatten, erhöhte Stefanie van der Gragt ebenfalls per Kopf auf 2:0.

Dass Portugal sich von einem frühen 0:2-Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lässt, hatte das Team schon beim 2:2 gegen die Schweiz gezeigt. Und prompt kämpften sich die Ibererinnen auch gegen den Titelverteidiger zurück. Dank einem Foulpenalty gelang dem Aussenseiter aus Portugal durch Carole Costa noch in der 1. Halbzeit der Anschlusstreffer (38.). Kurz nach Wiederanpfiff traf Diana Silva zum viel umjubelten Ausgleich.

Weil der umgehende Führungstreffer der Niederlande wegen Abseits zu Recht aberkannt worden war, schnupperte Portugal in der Folge gar am 3:2. Erst Van de Donk sollte den Portugiesen einen Strich durch die Rechnung machen.

So geht's weiter

Die Niederlande stehen dank dem Pflichtsieg in der Gruppe C punktgleich mit Schweden an der Tabellenspitze. Zum Abschluss der Gruppenphase misst sich die «Elftal» am Sonntag um 18:00 Uhr mit der Schweiz, zeitgleich kämpft Portugal in Leigh gegen Schweden um das Viertelfinalticket.