Muskelzerrung: Wälti muss für Deutschland passen

Captain Lia Wälti kann das Schweizer Frauen-Nationalteam im EM-Test gegen Deutschland (24. Juni, live bei SRF) nicht unterstützen. Die 29-Jährige zog sich beim Training am Dienstagnachmittag eine Muskelzerrung im rechten Oberschenkel zu. Wie der SFV weiter mitteilt, werde Wälti am kommenden Montagabend wieder zur Equipe stossen. Die EM findet vom 6. bis 31. Juli statt, die Schweiz greift am 9. Juli gegen Portugal ins Turnier ein. Die weiteren Gruppengegner sind Schweden und die Niederlande.