Legende: Darf wieder gegen den Ball treten Viviane Miedema. Imago Images/ANP

Niederlande: Miedema und Groenen wieder im Team

Starstürmerin Vivianne Miedema ist eine Woche nach ihrem positiven Corona-Test ins Training der niederländischen Fussballerinnen bei der EM in England zurückgekehrt. «Viv ist wieder da», teilte der Verband am Mittwoch mit. Ob die frühere Münchnerin schon im Viertelfinal am Samstag (21:00 Uhr, SRF zwei) gegen Frankreich wieder zur Startformation des Titelverteidigers gehören kann, ist aber noch offen. Für die Niederlande ist Miedemas Rückkehr ein kleiner Hoffnungsschimmer nach mehreren Hiobsbotschaften. Kapitänin Sari van Veenendaal (Schulter) und Angreiferin Lieke Martens (Fuss) fallen verletzt aus. Auch Mittelfeldspielerin Jackie Groenen, die zu Beginn des Turniers positiv getestet worden war, ist wieder beim Team.

Legende: Fällt sie für den Viertelfinal aus? Schwedens Hanna Glas gehört zu den positiv Getesteten. Imago/Bildbryan

Schweden: Zwei Spielerinnen und ein Betreuer mit positiven Tests

Zwei schwedische Nationalspielerinnen sind während der Frauen-EM in England positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Ergebnisse vorheriger positiver Schnelltests wurden nun von PCR-Tests bestätigt, wie der schwedische Fussballverband am Mittwoch mitteilte. Betroffen sind Hanna Glas, ihre Abwehrkollegin Emma Kullberg sowie ein Betreuer. Die drei halten sich weiter vom Rest der Mannschaft fern, sollen aber so schnell wie möglich zurückkehren. Dies könnten sie tun, sobald sie symptomfrei seien, einen negativen Schnelltest vorweisen und interne Gesundheitschecks absolviert hätten, erklärte Teamarzt Houman Ebrahimi. Im Viertelfinal treffen die Schwedinnen am Freitag in Leigh auf Belgien (ab 20:30 Uhr live bei SRF).