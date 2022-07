Legende: Kann ihrem Team derzeit nicht zur Seite stehen Vivianne Miedema. Keystone/TIM KEETON

Niederlande: Oranje-Star Miedema mit Covid-19 infiziert

Nächster Nackenschlag für Europameister Niederlande: Die Titelverteidigerinnen müssen bei der EM bis auf Weiteres auch auf Topstar Vivianne Miedema verzichten. Die 25-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der niederländische Verband vor dem zweiten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Portugal bekannt. Miedema werde «in den kommenden Tagen isoliert», hiess es. Sobald sie keine Symptome mehr habe und negativ getestet sei, werde sie in den Kader zurückkehren. Die «Oranje» misst sich am Sonntagabend (18 Uhr, live bei SRF) mit der Schweiz.